Самые неудачные подарки на Новый год

Случаи с ужасными подарками — не повод обижать дарившего, ведь порой он действительно старался сделать приятное. Но иногда подарки, оказавшиеся под елкой, вызывают лишь недоумение. Читатели канала «Деловая косметичка» рассказали о случаях, произошедших с ними.

© ГлагоL

Действительно трогательный и комичный случай произошел с подарком от бабушки. Она подарила внучке шампунь от блох — увидела название крупным шрифтом, а мелкий внизу не заметила.

Часто неудачи случаются в анонимных играх вроде «Тайного Санты». Одной из девушек, которая написала в пожеланиях «только не съедобное», подарили набор продуктов. Еще одной девушке, которой даже не исполнилось 25 лет, вручили косметические пробники 30+ и полузасохший лак.

Отдельная категория — просроченные товары, которые, видимо, «завалялись» и были подарены, чтобы не пропадали. К таким полезным, но совершенно непраздничным презентам можно отнести жидкость для унитаза от свекрови. Это вещь в хозяйстве нужная, но вряд ли вызывающая восторг.

Коллега подарила красивую ручку, но внутри оказались открытки, адресованные ей же. Но самый спорный и безответственный подарок — животное. Читательнице просто принесли и оставили котенка, несмотря на ее возражения.

