Эксперт дал совет, чем дезинфицировать елку

Перед тем как устанавливать дерево в подставку, воду надо очистить от бактерий.

После покупки следует дать растению «акклиматизироваться». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил соучредитель компании «Ёлки.биз» Владимир Борисов.

«Когда приносите ёлку с улицы домой, ей надо дать время акклиматизироваться, чтобы у неё не было шока от перепада температуры от низкой до высокой. Это можно сделать на балконе или в предбаннике. Устанавливать в подставку лучше ёлку упакованную. Это удобнее, чтобы нижние ветки не мешали возиться с подставкой. Потом ещё немного даёте ей постоять в сетке, чтобы она не сразу нагревалась. Комнату лучше проветрить, освежить. Лучше не ставить ёлку рядом с батареей, от этого ёлка может пострадать. Перед установкой желательно освежить спил. Я рекомендую в первый раз наливать в подставку кипяток. Туда можно бросить таблетку аспирина, чтобы бактерии не завелись при длительном стоянии ёлки. Кто-то для этого добавляет рюмку водки. Если нет электрических гирлянд, то можно из пульверизатора опрыскивать. Нельзя допускать, чтобы вода заканчивалась полностью».

