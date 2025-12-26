Семь новогодних атрибутов, которые несут вред вашему питомцу

Не забывайте беречь пушистых любимцев в период салютов, салатов и шумных танцев под игристое.

© РИА Новости

Праздники меняют дом. Появляется декор, еда, гости, запахи, шум. Для человека это атмосфера. Для животного-набор потенциальных угроз. Большинство проблем с питомцами в праздничный сезон происходят из-за самых привычных вещей, к которым мы просто-напросто халатно относимся. Популярный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit назвала 7 самых опасных для животных новогодних атрибутов.

1. Елка и хвоя

Живая елка опаснее, чем кажется. Иголки легко застревают в лапах и могут травмировать слизистую при проглатывании. Смола раздражает кожу и слизистые. Вода в подставке часто содержит удобрения или консерванты, которые токсичны для животных. Искусственные елки тоже могут нанести вред, так как пластик и проволока при разгрызании вызывают травмы и проблемы с ЖКТ.

2. Мишура, дождик и гирлянды

Тонкие блестящие элементы особенно привлекают кошек и щенков. При проглатывании они не перевариваются и могут вызвать кишечную непроходимость. Это одна из самых частых причин экстренных операций в новогодние праздники. Электрические гирлянды добавляют риск ожогов и ударов током при повреждении проводов.

3. Свечи, ароматы и эфирные масла

Ароматические свечи, палочки и диффузоры создают атмосферу, но для животных они часто становятся источником интоксикации. Эфирные масла могут вызывать кашель, слезотечение, рвоту, неврологические симптомы. Особенно чувствительны кошки и птицы. Даже натуральный состав гарантирует безопасность.

4. Праздничная еда со стола

Лук, чеснок, шоколад, виноград, изюм, орехи, жирные блюда-токсичны или опасны для большинства домашних животных. Проблема не только в отравлении. Переедание жирной пищи часто приводит к панкреатиту, который требует длительного лечения и может стать хроническим.

5. Алкоголь

Алкоголь опасен в любых количествах. Даже остатки напитков в бокалах или сладкие десерты с пропиткой могут вызвать интоксикацию. Симптомы развиваются крайне быстро-нарушение координации, рвота, странное дыхание. Для мелких животных риск особенно высок.

6. Шум и фейерверки

Громкие звуки, хлопушки и салюты вызывают у животных сильный стресс. Паника может привести к побегам, травмам и сердечным приступам. Даже животные, которые обычно не боятся шума, в праздничный период становятся более восприимчивыми потому что шума сильно больше

7. Упаковка и подарочные аксессуары

Ленты, банты, фольга, подарочная бумага кажутся безобидными. На практике они часто проглатываются и застревают в кишечнике. Опасность в том, что симптомы могут появиться не сразу, а через несколько дней.

Мы не можем не отмечать праздники, и это нормально. В эти дни принято наряжать дом, звать гостей, создавать особую атмосферу и настроение. Но не нужно впадать в крайности. Просто важно в эти радостные моменты не забывать о наших четвероногих друзьях и отнестись с особым трепетом. Для них это резкая смена среды, режима и запахов.

Лайфхаки, которые помогут избежать проблем