Семь новогодних атрибутов, которые несут вред вашему питомцу

Елки-палки, кот и пес: 7 новогодних атрибутов, которые несут вред вашему питомцу
Не забывайте беречь пушистых любимцев в период салютов, салатов и шумных танцев под игристое.
Праздники меняют дом. Появляется декор, еда, гости, запахи, шум. Для человека это атмосфера. Для животного-набор потенциальных угроз. Большинство проблем с питомцами в праздничный сезон происходят из-за самых привычных вещей, к которым мы просто-напросто халатно относимся. Популярный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit назвала 7 самых опасных для животных новогодних атрибутов.
1. Елка и хвоя
Живая елка опаснее, чем кажется. Иголки легко застревают в лапах и могут травмировать слизистую при проглатывании. Смола раздражает кожу и слизистые. Вода в подставке часто содержит удобрения или консерванты, которые токсичны для животных. Искусственные елки тоже могут нанести вред, так как пластик и проволока при разгрызании вызывают травмы и проблемы с ЖКТ.
2. Мишура, дождик и гирлянды
Тонкие блестящие элементы особенно привлекают кошек и щенков. При проглатывании они не перевариваются и могут вызвать кишечную непроходимость. Это одна из самых частых причин экстренных операций в новогодние праздники. Электрические гирлянды добавляют риск ожогов и ударов током при повреждении проводов.
3. Свечи, ароматы и эфирные масла
Ароматические свечи, палочки и диффузоры создают атмосферу, но для животных они часто становятся источником интоксикации. Эфирные масла могут вызывать кашель, слезотечение, рвоту, неврологические симптомы. Особенно чувствительны кошки и птицы. Даже натуральный состав гарантирует безопасность.
4. Праздничная еда со стола
Лук, чеснок, шоколад, виноград, изюм, орехи, жирные блюда-токсичны или опасны для большинства домашних животных. Проблема не только в отравлении. Переедание жирной пищи часто приводит к панкреатиту, который требует длительного лечения и может стать хроническим.
5. Алкоголь
Алкоголь опасен в любых количествах. Даже остатки напитков в бокалах или сладкие десерты с пропиткой могут вызвать интоксикацию. Симптомы развиваются крайне быстро-нарушение координации, рвота, странное дыхание. Для мелких животных риск особенно высок.
6. Шум и фейерверки
Громкие звуки, хлопушки и салюты вызывают у животных сильный стресс. Паника может привести к побегам, травмам и сердечным приступам. Даже животные, которые обычно не боятся шума, в праздничный период становятся более восприимчивыми потому что шума сильно больше
7. Упаковка и подарочные аксессуары
Ленты, банты, фольга, подарочная бумага кажутся безобидными. На практике они часто проглатываются и застревают в кишечнике. Опасность в том, что симптомы могут появиться не сразу, а через несколько дней.
Мы не можем не отмечать праздники, и это нормально. В эти дни принято наряжать дом, звать гостей, создавать особую атмосферу и настроение. Но не нужно впадать в крайности. Просто важно в эти радостные моменты не забывать о наших четвероногих друзьях и отнестись с особым трепетом. Для них это резкая смена среды, режима и запахов.
Лайфхаки, которые помогут избежать проблем
- Убирать декор выше уровня доступа животных.
- Не кормить со стола ни при каких условиях.
- Сократить использование ароматов.
- Сохранять привычный режим питания и прогулок.
- Обеспечить тихое безопасное место во время шума (возможно открыть дверь в ванную/туалет/кладовую).