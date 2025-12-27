Безотказный и стильный: полное руководство по уходу за хлорофитумом

Хлорофитум уже давно нельзя назвать скучным растением, которым украшают больницы. Автор канала «Ученый агроном» уверен, что это модное и неприхотливое дополнение интерьера. К тому же, он отлично очищает воздух и безопасен для домашних животных.

Растению необходим яркий рассеянный свет, особенно цветным сортам — в тени они теряют окраску. Полив следует производить только после того, как верхние 3-4 см грунта просохнут, нельзя допускать застой воды. Идеальная почва должна быть легкой и воздушной, поэтому смело можете добавлять разрыхлители. Выбирайте слегка тесноватый горшок, чтобы хлорофитум отдавал силы в свою пышность.

Самый распространенный способ размножения — укоренение детки с усов. Поставьте ее в воду или посадите в легкий субстрат. Также вы можете разделить взрослый куст и рассадить.

Большинство проблем с растением решаются очень легко. Сухие коричневые кончики листьев — признак полива жесткой водой или сухого воздуха. Если листья бледнеют, проблема в недостатке света. Пожелтение может говорить об избыточном поливе. При появлении паутинного клеща стоит помыть кустик или обработать биопрепаратами.

