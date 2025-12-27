Кинолог рассказал о новогодних играх для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о новогодних играх для собак.

© РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он посоветовал упражнение «Раскопай», которое развивает у питомца не только навыки обоняния, но и моторику. Внутрь контейнера или небольшой коробки нужно поместить корку мандарина или салфетку с эфирным маслом, после чего закопать это всё в сугроб или ещё как-то спрятать.

От собаки требуется найти спрятанный ароматный предмет. За выполнение задачи её нужно похвалить. Достаточно уделить этой игре 10-15 минут, считает эксперт.

В свою очередь, зоолог Ос Арутюнян в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал держать собаку на поводке во время запуска фейерверков.

«Какая бы она ни была смелая, потому что внезапные звуки могут вызвать у собаки реакцию. Она может шарахнуться куда-то и под машину, например, попасть. А в доме, в квартире очень важна сама реакция хозяев. Когда начинаются хлопки, часто заботливые хозяева сами начинают тревожиться за собаку. Она всё чувствует, считывает и начинает тревожиться тоже», — сообщил он.

