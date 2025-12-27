Как расхламиться перед Новым годом

Новый год у многих ассоциируется с надеждой на перемены к лучшему. Чтобы эти самые изменения в нашу жизнь впустить, важно сбросить с себя груз старых вещей. Это и глобальная генеральная уборка, и расхламление своих соцсетей или телефонной книги, и даже ревизия холодильника и полочек со специями. Помимо выполнения конкретной задачи - избавиться от ненужного - такое расхламление помогает нам побыть в моменте и стать счастливее, говорит психолог, автор книг и телеведущая Виктория Дмитриева:

"Когда мы начинаем перебирать, что там у нас накопилось за год, мы вдруг как будто бы вырываемся из всей предновогодней суеты, оказываемся в настоящем моменте и думаем: "Так, это ж как это столько всего в моей жизни набралось? А что мне из этого реально нужно? А что из этого у меня вызывает приятные эмоции, а что неприятные?". Это добавляет ту самую осознанность, которой нам сейчас не хватает. Потому что все вечно куда-то бегут быстрее и быстрее, все успеть, все сделать-сделать - захламили и потом сидим вот на этой горе каких-то непонятных файлов, каких-то старых фотографий с одного ракурса, 300 штук своей собаки. И уже не можем найти то, что нужно".

О важности вот такой "цифровой прополки" говорит и руководитель клуба "Таро-клуб", эксперт в области эзотерики Александр Гулый. Он сравнил цифровое пространство вокруг нас с садом. Если за ним не ухаживать, то он неизбежно зарастет сорняками: ненужными файлами, контактами, подписками. Но, если все-таки очень жалко что-то удалять из своего цифрового пространства, то и на этот случай есть совет.

"Если совсем у нас есть синдром Плюшкина, нам жалко терять что-то прошлое, например, те же фотографии, по которым мы испытываем какую-то ностальгию, но не можем их дифференцировать, удалить или не, то мы можем собрать это все на один цифровой носитель, создать определенную папку, назвать ее "Сундук моей памяти" и поместить туда все цифровые какие-то моменты, фотографии и контакты. И назвать эту папочку и положить ее отдельно. Но мы знаем, что это тот сундук, который не открыт для нас, с которым у нас нет никакой связи. То есть примерно это как сундучок на чердаке нашего дома: такой антикварный, симпатичный, но который, может быть, достанется будущим поколениям".

Если вы начинаете разбирать пространство вокруг себя только сейчас, эксперты советуют не набрасываться на все сразу и не убиваться до изнеможения. Сначала, например, можно избавиться от испорченных и сломанных предметов. Потом очистить свой дом от морально устаревшей одежды и ненужных бумажек. От вещей из категории "когда-нибудь пригодится" тоже лучше избавиться, как и от бесполезных сувениров. Психолог Виктория Дмитриева поделилась лайфхаком, как лучше это сделать.

"Каждый раз, когда вы будете от них избавляться, вы внутренне, а можете даже и вслух, если рядом никого нет, поблагодарить эту вещь или этот момент в вашей жизни. Вот удаляете старые фотографии из отпуска, которые уже не нужны, и как-то поблагодарите: "Классно, что это в моей жизни было! Тогда это мне принесло суперэмоции, но сейчас в этом уже нет необходимости. Поэтому - смело удаляю!".

Специалисты по фен-шую для привлечения в дом энергии богатства, успеха и счастья предлагают использовать даосские практики. Для этого следует выбросить 29 предметов. Или можно попробовать разбирать вещи вместе с кем-то, у кого нет к ним эмоциональной привязанности, в отличие от вас. Это поможет вам трезво оценить необходимость в этом предмете. В общем, выбирайте по душе способ "новогоднего детокса" и смело шагайте в 2026 год!