Иллюзия роскоши: как сделать интерьер дорогим без большого бюджета

Ощущение дорогого интерьера не обязательно складывается из стоимости материалов. Порой простые, но продуманные решения создают больше стиля, чем самые роскошные вещи. Дизайнер Артем Алексеев рассказал о пяти ключевым мелочах, которые помогут сделать ваш интерьер стильным.

© ГлагоL

Одна люстра по центру комнату может убить весь эффект от красивой мебели или нового ремонта. Дизайнер в своем блоге советует делать общее фоновое освещение, функциональный свет для конкретных задач и акцентная подсветка для настроения. Специалист подчеркивает, что светильники, бра и направленные лучи создают в доме уют. Даже самый простой интерьер в многоуровневом свете выглядит дороже.

Вместо кричащих или стандартных тонов выбирайте сложные оттенки: приглушенный графит, теплый бежевый или мягкий оливковый. Именно такие цвета с подтоном придают стенам глубину. Важна и безупречная, матовая поверхность. Ровные стены без бликов сами по себе выглядят дорого.

Плинтусы и наличники часто выдают некачественный и небрежный Аккуратный, правильно подобранный плинтус, окрашенный в цвет стены или пола, визуально «собирает» пространство. Оказывается, даже модный «теневой» плинтус требует лишь внимательного монтажа, а не больших вложений. Небрежность в этом вопросе сводит на нет все усилия.

Дизайнер советует обратить внимание на тактильные мелочи: ручки на мебели, выключатели и розетки. Простая матовая фурнитура строгой формы часто выглядит статуснее ажурного глянца. Эти небольшие предметы формируют делают интерьер современным, но при этом не стоят дорого.

Роскошное на вид пространство теряет всю свою ценность, если в нем неудобно. В доме все должно быть на своих местах и выполнять свои функции.

Кроме того, интерьер могут убить ненужные или даже неисправные вещи. Треснувшее зеркало, скрипучая дверь, сколотая чашка — это те вещи, которые нужно ремонтировать или выкидывать. Хлам способен превратить квартиру в сборную солянку.