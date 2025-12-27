Какие советские елочные игрушки ценятся у коллекционеров и антикваров

Коллекционная стоимость советских елочных игрушек может доходить до 50 тысяч рублей, а иногда и выше. Конечно, не все они такие дорогие, а только исключительные, выпущенные в определенный период или приуроченные к определенным датам. О том, какие игрушки сегодня считаются самыми редкими и ценными, велик ли шанс случайно найти их на антресолях и какие фигурки и композиции пользуются наибольшей популярностью у россиян сегодня, рассказывает «Парламентская газета».

© РИА Новости

«Золотое» время новогодней игрушки

По словам потомственного антиквара, коллекционера и искусствоведа Екатерины Бурковой, среди коллекционеров и собирателей ценятся игрушки, выпущенные в период с 1930-х и до конца 1960-х годов.

«Тогда они изготавливались вручную — выдувались из расплавленного стекла, а потом расписывались художниками, — пояснила собеседница издания. В начале 1970-х на смену ручному труду пришло машинное технологическое производство. Поэтому игрушки того периода и последующих такой высокой ценности уже, как правило, не представляют. Их цена в среднем колеблется в районе двух-трех тысяч рублей и иногда может доходить до пяти в зависимости от степени сохранности».

Особо редкими и ценными, рассказала Екатерина Буркова, сегодня считаются игрушки, выходившие, как сказали бы сейчас, «лимитированными коллекциями» — сериями и наборами, посвященными каким-либо значимым событиям или датам.

«Очень высок спрос, например, на коллекцию игрушек, посвященных сказке о Чиполлино Джанни Родари, — отметила эксперт. — При этом сам Чиполлино в этом наборе был наиболее распространен, и его цена может доходить сегодня до 10-15 тысяч рублей. А вот другие персонажи из той же коллекции, более редкие, могут оцениваться в сумму до 50 тысяч рублей».

В категорию столь же редких и ценных (во всех смыслах) советских наборов входит и коллекция, посвященная открытию ВДНХ и выпущенная на заре 1930-х годов. Она включает в себя фигурки животных — свиней, овец, кур — и людей, например доярки с ведром молока.

«У нас в России по закону предмет считается антикварным, если ему исполнилось 50 лет, — пояснила Екатерина Буркова. — За рубежом сроки длиннее, в Англии, например, это сто лет. И с учетом этого можно сказать, что эта коллекция игрушек уже скоро будет считаться антикварной не только по нашим, но и по международным стандартам. Отсюда и высокие цены — игрушки из нее могут оцениваться в 50 тысяч рублей и даже выше».

Каковы шансы найти такую сверхредкую и сверхценную игрушку у себя дома на антресолях или в ящике, в коробке из-под обуви? Прямо скажем, невелики. Но и не равны нулю.

«Такие истории на моей памяти бывали, — отметила собеседница издания. — Когда какие-то игрушки и коллекции передавались из поколения в поколение, и все эти годы их владельцы просто не задумывались о том, что они могут иметь какую-то ценность. И не исключено, что у кого-то дома до сих пор лежит такая игрушка. Ну, а уж продавать ее или сохранить как семейную реликвию — каждый решает сам».

От советского ретро до Чебурашки и портретов президента

Тренд на советское ретро сегодня в целом ощущается очень сильно. По словам основателя и директора фабрики по производству новогодних украшений Николая Коломеева, большой популярностью в этом году пользуются ретро-игрушки, изготовленные под старину по образу и подобию советских: заснеженные домики, белочки, снеговики и так далее. Кроме того, сохраняется спрос на игрушки по лицензии, например, очень востребованными оказались елочные шары, посвященные золотой коллекции «Мосфильма», с фразами и сценами из «Иронии судьбы», «Бриллиантовой руки», «Операции Ы» и других классических картин. Уверенно входит в топ Чебурашка — скорее всего. Его популярность еще вырастет в преддверии выхода второй части нашумевшего фильма.

«Однако по нашим наблюдениям в этом году наиболее востребованными оказались патриотические коллекции, — рассказал собеседник издания. — Миниатюрные стеклянные копии Спасской башни, елочные шары с флагом и гербом, с портретом президента и так далее».

В целом спрос на игрушки, как показывает динамика продаж, в этом году вырос на 10-15% в сравнении с предыдущим. Вместе с этим, однако, подросли и цены: как отметил эксперт, в зависимости от конкретной категории игрушек они прибавили от 10 до 20%. Слабее всего инфляция повлияла на стоимость массовых игрушек: шариков, сосулек и прочих. Сильнее — на сложные в изготовлении и редкие композиции, а также на игрушки по лицензии от крупных студий: того же «Мосфильма» или «Союзмультфильма». Помимо естественного роста цен, сказались западные санкции: в этом году под них попали практически все импортные компоненты для производства, от серебра и лаков до катализаторов и даже металлических колпачков.