С помощью чего можно поддержать комнатные растения зимой

Из-за короткого светового дня и сухого воздуха зимой комнатные растения особенно нуждаются в поддержке. У них бледнеют листья, сохнут кончики, а рост замедляется. Их нужно обеспечить достаточным светом, возможно, с помощью фитолампы, и повысить влажность воздуха. Но не менее важна и правильная подкормка.

В январе растения находятся в состоянии покоя, поэтому активные удобрения не вносят. Однако легкая витаминная поддержка поможет им пережить этот сложный период. Эксперты рассказали о трех простых и безопасных растворах, которые можно приготовить из подручных средств.

Растворите 1-2 грамма лимонной кислоты в литре теплой воды. Поливайте растения этим раствором примерно раз в месяц. Лимонная кислота помогает корням лучше усваивать железо из почвы и предотвращает засоление грунта.

Не выбрасывайте кожуру от апельсинов, мандаринов или лимонов. Залейте кипятком и дайте настояться в течение суток. Получившийся концентрат разбавьте чистой водой и поливайте им растения раз в десять дней. Он не только дает небольшую дозу витаминов, но и слегка подкисляет почву. Но начинайте с малых доз, наблюдая за реакцией ваших зеленых питомцев.

Использованную заварку от обычного черного чая можно повторно залить кипятком, дать остыть и процедить. Этой слабой заваркой можно поливать цветы примерно раз в две недели. Содержащиеся в чае дубильные вещества и микроэлементы благотворно влияют на структуру почвы.

Главным принципом в зимнем уходе является умеренность. Эти растворы не считаются полноценными удобрениями, они лишь мягко поддерживают силы растений. Кстати, перед любыми подкормками нужно убедиться, что растение здорово и не поражено вредителями.

Кстати, губителен всего для растений неправильный полив или перелив. Важно, чтобы вода была хорошего качества. Холодная из-под крана наносит стресс корням. Воде нужно дать отстояться и прогреться до комнатной температуры. Она также должна быть хотя бы на пару градусов теплее воздуха. Нужно соблюдать и частоту полива.

