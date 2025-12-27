Пять бесплатных приложений для организации праздника

Разработчики мобильных приложений запустили перед Новым годом сервисы, которые помогут в подготовке к празднику: распланируют дела, составят меню, посоветуют, какой лучше выбрать наряд. «Вечерняя Москва» составила топ-5 таких бесплатных приложений.

По словам эксперта по тайм-менеджменту Даниила Угодникова, без грамотного планирования сделать все рационально в сжатые сроки не получится. Необходимо составить список оставшихся до конца года дел и распределить его на каждый день максимально равномерно.

«От долгой доставки подарков лучше отказаться и искать что-то в ближайших магазинах. Да, придется переплатить, но вы не окажетесь в конфузном положении», — добавил он в разговоре с «ВМ».

С подарком не промахнуться

Приложение «Подаркус» поможет избавиться от проблем с выбором подарков. Если праздник на носу, то можно попросить близких разместить в нем свой вишлист — список того, что хотелось бы получить в подарок. Для удобства создатели также подготовили свои подборки популярных презентов, откуда можно будет черпать вдохновение.

Все спланировать

Последняя неделя перед Новым годом полна забот и суеты. В таком насыщенном темпе можно забыть о чем-то важном, а чтобы это не произошло, лучше скачать приложение-планировщик Daily To-DO Planner & Notes. Даже если в обычные дни вы избегаете подобных приложений, то в это суетное время оно может вас выручить: напомнить купить кукурузу к салату или забрать из пункта выдачи подарок.

Сэкономить средства

В приложении Christmas Gift List можно создать список подарков, отмечать то, что уже куплено, назначать индивидуальный бюджет для каждого получателя и отслеживать свои расходы с помощью графика. А еще можно поделиться списком с другими пользователями — например, родители могут поделить между собой покупку подарков детям и другим родственникам.

Удивить необычным блюдом

Если хочется попробовать что-то новое, но идей нет, приложение Food.ru поможет найти рецепт идеального новогоднего блюда. В нем можно найти более 130 тысяч рецептов с инструкциями, а для удобства в карточках рецепта указан уровень сложности приготовления.

Успеть красиво нарядить

Для тех, кто пока не успел нарядить елку, разработчики придумали приложение «Моя новогодняя елка», которое поможет не ломать голову с декором и сделать новогоднее дерево по-своему особенным.

Анастасия Мещерякова, психолог, автор курсов:

«Самое важное — не паниковать и не тратить время на бессмысленную суету. Важно успокоиться и заняться приоритетным выполнением важных задач, будь то рабочий дедлайн или покупка подарка близкому. Оставьте прокрастинацию и делайте все спокойно. Также не бойтесь попросить о помощи».

Иногда по завершении года людям не удается достичь всего, о чем они мечтали в новогоднюю ночь. Нереализованные планы тяготят и порождают чувство неудовлетворенности. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как подвести итоги года и не расстроиться, если кажется, что вы ничего не добились.