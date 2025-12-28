Не выбрасывайте капроновые чулки: неожиданные лайфхаки для дачников

Не спешите выкидывать старые капроновые чулки и колготки. Они могут получить вторую жизнь на даче. Этот прочный, эластичный материал хорошо пропускает воздух и влагу. Вот несколько практичных способов его применения.

Капрон можно использовать как фильтр. Натянув на горлышко банки или ведро, закрепив резинкой, удобно процеживать настои трав, удобрения или даже старую краску. Материал легко промывается и служит многократно. А можно сразу поместить удобрение, например, крапиву или навоз, в чулок и опустить его в воду для приготовления настоя. Получится гигантский чайный пакетик, отмечает канал «Ваше хозяйство».

В огороде капроном можно придерживать тяжелые плоды. Из него получаются мягкие и прочные «гамаки» для тыкв, дынь и арбузов, которые не травмируют кожуру и дают плодам равномерно созревать. А нарезав на полоски, можно подвязывать побеги. Они не врезаются в стебли и хорошо тянутся.

Зимой капрон защитит плодовые деревья от грызунов и солнечных ожогов. Достаточно обернуть стволы на высоту 60–80 см. Материал пропускает воздух, но надежно отпугивает зайцев и мышей.

На кухне и в кладовой в чулках можно хранить лук и чеснок. Их надо затем подвесить. В таком виде отлично проветриваются и не гниют. А небольшие мешочки-саше, наполненные лавандой или мятой, помогут отпугнуть моль в шкафах и комаров на веранде.

Наконец, капрон может служить отличной подложкой на дне цветочных горшков с крупными дренажными отверстиями. Он не даст земле высыпаться, но пропустит лишнюю воду.

