Стало известно, почему людям трудно понять эмоции собак

Люди живут рядом с собаками тысячи лет, однако новое исследование показывает, что мы нередко неверно интерпретируем их эмоции. Работа, опубликованная в журнале PeerJ, указывает: восприятие эмоционального состояния собаки может зависеть от настроения самого человека.

© Телеканал «Наука»

Психологам давно известен эффект эмоционального соответствия — склонность видеть в других те эмоции, которые испытываешь сам. Ученые из Университета Аризоны (США) решили проверить, распространяется ли этот эффект на восприятие эмоций животных, пишет Phys.org. Для этого провели два эксперимента с участием студентов.

В первом эксперименте участникам с помощью изображений пейзажей и людей формировали положительное, отрицательное или нейтральное настроение. После этого им показывали видеоролики с тремя собаками, находившимися в разных эмоциональных состояниях, и просили оценить эмоции животных. Неожиданно выяснилось, что настроение людей никак не влияло на их оценки.

Во втором эксперименте эмоциональный фон участников формировали уже с помощью изображений самих собак — счастливых, грустных или нейтральных. После этого добровольцы смотрели те же видеоролики и снова оценивали состояние животных.

На этот раз эффект проявился, но в противоположном направлении: участники в хорошем настроении чаще считали собак грустными, а находившиеся в плохом настроении — более счастливыми.

Авторы отмечают, что результаты указывают на более сложный механизм восприятия эмоций животных, чем предполагалось ранее. Кроме того, исследование показало, что просмотр видеороликов с собаками — даже в нейтральном или негативном контексте — улучшает настроение людей.

Ученые подчеркивают, что выводы пока предварительные: в исследовании участвовали только студенты, всего три собаки и девять видеороликов. Тем не менее работа подчеркивает важность корректного понимания эмоций собак для их благополучия и более гармоничного взаимодействия с человеком.