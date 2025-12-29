Россиянам рассказали, как выбрать передержку для собаки на Новый год

Владельцам собак, планирующим праздничные поездки без своих четвероногих друзей, крайне важно заранее позаботиться о надежном месте временного содержания для питомца. Хотя многие стараются пристроить собаку к родственникам или друзьям, такая возможность есть не у всех. В связи с этим, Российская кинологическая федерация подготовила рекомендации по выбору подходящего варианта передержки на период новогодних каникул.

Как выбрать передержку для собаки на Новый год
Президент РКФ Владимир Голубев подчеркнул, что при выборе места для передержки следует отдавать предпочтение тем условиям, где собаке будет максимально комфортно и спокойно.

Он отметил в интервью «Радио 1» , что разлука с хозяином в любом случае является для собаки стрессом. Некомфортные условия пребывания могут усилить это переживание. Голубев подчеркнул, что не все собаки подходят для передержки: это касается щенков, недавно появившихся в доме животных, а также собак с поведенческими проблемами. Таким питомцам лучше обеспечить возможность поехать вместе с хозяевами.

Идеальным решением будет оставить собаку у хорошо знакомых ей людей – друзей или родственников. Это поможет свести к минимуму стресс, связанный со сменой обстановки и появлением незнакомых людей. Однако, доверяя питомца близким, необходимо убедиться, что они готовы и способны обеспечить ему должный уход. Важно заранее обсудить все детали и убедиться, что и собаке, и человеку, который будет о ней заботиться, будет комфортно вместе.

В период новогодних праздников в городах становится многолюдно и шумно из-за фейерверков и петард. Подобная обстановка может сильно напугать собаку, оказавшуюся на прогулке с незнакомым человеком. Поэтому стоит рассмотреть варианты передержки за городом. Многие дрессировочные центры расположены в тихих и живописных местах, где собака будет чувствовать себя спокойнее.

Если же нет возможности прибегнуть к помощи родственников или друзей, стоит выбирать надежные передержки с профессиональным персоналом. Рекомендуется отдавать предпочтение дрессировочным центрам, где работают опытные кинологи, знающие, как правильно общаться с собаками. Помимо ухода и выгула, с питомцем будут проводить занятия, что не позволит ему скучать и грустить.

Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве. У каждого сотрудника должны быть соответствующая квалификация, лучше если в такой гостинице помимо профессиональных кинологов, будут работать ветеринарные работники. Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки, - советует специалист.