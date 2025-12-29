Как не дать салюту напугать питомца: советы кинолога

Специалист по проблемному поведению собак Алла Белая объяснила, как защитить своего пушистого друга от лишних переживаний в Новый год и что делать, если он, испугавшись салюта, начинает убегать.

Громкий салют для человека – веселье, а для собаки или кошки – будто взрыв, от которого хочется унести лапы подальше. Каждый год в России, в том числе в Кузбассе, некоторые питомцы в панике срываются с поводков и теряются в новогоднюю ночь. В беседе с Properm.ru кинолог Белая рассказала, как избежать такой ситуации.

Готовим "тихую гавань": что сделать заранее

Начинать подготовку стоит за пару недель. Алла Белая рекомендует создать спокойное укрытие и настроить режим.

Зона безопасности. Найдите в квартире самый тихий угол – например, дальнюю комнату с плотными шторами blackout. Поставьте туда лежанку и воду. Это должно быть место неприкосновенности: если питомец там, его никто не тревожит. Проверка амуниции. Примерно за месяц осмотрите ошейник, шлейку и поводок. Собаке должно быть удобно, но при этом она не должна иметь возможности вывернуться и сбежать. На новогодних прогулках используйте длинный поводок – он даст ощущение свободы, но оставит контроль у вас. Для пугливых собак стоит приобрести или смастерить шапочки, закрывающие уши, а при необходимости – и глаза. Режим и ритуалы. Понемногу смещайте время кормлений и прогулок к "праздничному" расписанию. Если планируете гулять 1 января в 3 часа ночи, начните такие прогулки заранее. Найдите тихие маршруты и заранее покажите их питомцу. Собаке нужен отдых – обычно 14–16 часов в сутки. Если дома гости и вы постоянно куда-то ходите, а собака ходит за вами, её нервная система быстро перегрузится, и она будет реагировать на всё слишком остро. Медикаментозная поддержка. Если питомец тревожный, за 2–3 недели до праздников посетите ветеринара. Он подберет мягкое успокоительное, которое нужно принимать курсом за несколько дней до Нового года.

Спокойный хозяин – спокойный питомец

Животное в стрессе ориентируется на ваше состояние: ваша паника усилит его страх, а ваше спокойствие, наоборот, поможет расслабиться. Если попали под салют, и собака перепугана, самое главное – сохранять хладнокровие. Не кричите и не дергайте поводок. Спокойно, но уверенно удержите собаку под контролем и сразу уходите подальше от источника шума.

– Бегите, если надо бежать, но будьте вместе. Оказавшись в тихом месте, остановитесь, дайте собаке отдышаться. Погладьте питомца, разговаривайте с ним спокойно. Не пытайтесь угостить лакомством – в состоянии стресса оно не работает, – объяснила эксперт.

По ее словам, лучше предложите питомцу понюхать землю или метки – это естественный способ успокоиться. Если хвостатый друг тянет домой – идите домой. Если он спрятался под кроватью – оставьте его в полной тишине и дайте прийти в себя.