Как не дать салюту напугать питомца: советы кинолога

Как не дать салюту напугать вашего питомца: советы кинолога кузбассовцам в новогоднюю ночь
Специалист по проблемному поведению собак Алла Белая объяснила, как защитить своего пушистого друга от лишних переживаний в Новый год и что делать, если он, испугавшись салюта, начинает убегать.
Громкий салют для человека – веселье, а для собаки или кошки – будто взрыв, от которого хочется унести лапы подальше. Каждый год в России, в том числе в Кузбассе, некоторые питомцы в панике срываются с поводков и теряются в новогоднюю ночь. В беседе с Properm.ru кинолог Белая рассказала, как избежать такой ситуации.
Готовим "тихую гавань": что сделать заранее
Начинать подготовку стоит за пару недель. Алла Белая рекомендует создать спокойное укрытие и настроить режим.
- Зона безопасности. Найдите в квартире самый тихий угол – например, дальнюю комнату с плотными шторами blackout. Поставьте туда лежанку и воду. Это должно быть место неприкосновенности: если питомец там, его никто не тревожит.
- Проверка амуниции. Примерно за месяц осмотрите ошейник, шлейку и поводок. Собаке должно быть удобно, но при этом она не должна иметь возможности вывернуться и сбежать. На новогодних прогулках используйте длинный поводок – он даст ощущение свободы, но оставит контроль у вас. Для пугливых собак стоит приобрести или смастерить шапочки, закрывающие уши, а при необходимости – и глаза.
- Режим и ритуалы. Понемногу смещайте время кормлений и прогулок к "праздничному" расписанию. Если планируете гулять 1 января в 3 часа ночи, начните такие прогулки заранее. Найдите тихие маршруты и заранее покажите их питомцу. Собаке нужен отдых – обычно 14–16 часов в сутки. Если дома гости и вы постоянно куда-то ходите, а собака ходит за вами, её нервная система быстро перегрузится, и она будет реагировать на всё слишком остро.
- Медикаментозная поддержка. Если питомец тревожный, за 2–3 недели до праздников посетите ветеринара. Он подберет мягкое успокоительное, которое нужно принимать курсом за несколько дней до Нового года.
Спокойный хозяин – спокойный питомец
Животное в стрессе ориентируется на ваше состояние: ваша паника усилит его страх, а ваше спокойствие, наоборот, поможет расслабиться. Если попали под салют, и собака перепугана, самое главное – сохранять хладнокровие. Не кричите и не дергайте поводок. Спокойно, но уверенно удержите собаку под контролем и сразу уходите подальше от источника шума.
– Бегите, если надо бежать, но будьте вместе. Оказавшись в тихом месте, остановитесь, дайте собаке отдышаться. Погладьте питомца, разговаривайте с ним спокойно. Не пытайтесь угостить лакомством – в состоянии стресса оно не работает, – объяснила эксперт.
По ее словам, лучше предложите питомцу понюхать землю или метки – это естественный способ успокоиться. Если хвостатый друг тянет домой – идите домой. Если он спрятался под кроватью – оставьте его в полной тишине и дайте прийти в себя.