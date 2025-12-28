Как подготовить жилье к новогодним праздникам, если вы уезжаете

Новый год многие предпочитают отмечать в отпуске или в гостях, оставив свое жилье без присмотра. Однако такие планы требуют тщательной подготовки. Как защитить дом от воров и происшествий в новогодние праздники — в материале «Вечерней Москвы».

Как защитить квартиру от пожара

В новогодние праздники резко растет число пожаров и других происшествий. Если в обычные дни возгорания происходят по всей России каждые пять минут, то в канун Нового года периодичность сокращается до двух минут.

Чаще всего к пожарам приводят короткие замыкания в проводке. В новогоднюю ночь миллионы россиян смотрят по телевизору праздничные программы, включают гирлянды и зажигают свет по всей квартире. Электросеть просто не выдерживает такой большой нагрузки. Поэтому перед походом в гости или отъездом необходимо отключить все электроприборы и закрыть кран подачи газа.

Ежегодно в российских регионах происходит хотя бы один случай попадания фейерверка на балкон или в окно жилого дома, что также приводит к пожарам. Поэтому в новогоднюю ночь следует плотно закрыть окна и двери, а также вынести с балконов вещи и мебель, которые могут воспламениться.

«Если вы куда-то уходите, обязательно закрывайте все форточки, чтобы в них с улицы не залетело что-то постороннее. И если остаетесь дома, окна лучше держать закрытыми», — рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Как защитить квартиру от воров

Пожарами и петардами на балконе новогодние неприятности не ограничиваются. Традиционно в период зимних праздников по всей России растет число квартирных краж. В то же время в МВД сообщают, что в Москве количество квартирных краж значительно снизилось.

«Количество квартирных краж на территории Москвы снизилось в 35 раз, на сегодняшний день количество таких преступлений близится к нулю», — рассказал «Вечерней Москве» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Тем не менее о правилах безопасности забывать не стоит. Самая важная мера при защите жилья от воров — не делиться планами на Новый год с незнакомыми людьми или в соцсетях. Если очень хочется опубликовать фотографию или видео застолья в личном блоге, то лучше сделать это уже утром 1 января и без использования функции геометок. То же самое касается длительных поездок.

В МВД рекомендуют подключить квартиру к пульту вневедомственной охраны, однако не у всех есть на это деньги и время. В таком случае можно прибегнуть к хитростям: повесить на дверь наклейку с надписью «Объект находится под охраной ЧОП» или установить видеокамеру-пустышку с датчиком движения. Неопытных воров это, вероятно, отпугнет.

Также существуют специальные приборы, имитирующие различные звуки: лай собаки, включение и выключение телевизора, шаги и голоса. Некоторыми из них можно управлять дистанционно. Такая мера может создать в квартире «эффект присутствия» хозяев и отпугнуть мошенников.

Одним из самых надежных способов защиты квартиры от воров считаются хорошие отношения с соседями. Перед уходом можно попросить жильцов других квартир периодически выглядывать в коридор и проверять входную дверь. Но и здесь нужно быть осторожным: вдруг вором окажется именно сосед.

Как подготовить жилье перед долгой поездкой

При более длительных поездках квартиру к оставлению без присмотра нужно готовить еще тщательнее. Помимо закрытия дверей и выключения электроприборов, следует также перекрыть воду. Это поможет избежать внезапных потопов и жалоб со стороны соседей. Перекрывать следует первые отключающие устройства на отводах от стояков холодного и горячего водоснабжения — обычно они находятся в техническом шкафу на кухне или ванной.

Тем не менее полностью защититься от бытовых аварий невозможно. Поэтому перед поездкой желательно оставить ключи от квартиры близким или родственникам, а также попросить их периодически проверять пустующее жилье. Так они смогут вовремя среагировать на происшествие. Также рекомендуется поделиться с ними контактами соседей сверху, если те станут виновниками, например, потопа.

Позаботиться следует и о документах. Перед поездкой нужно сделать электронные копии паспортов, свидетельств о браке и рождении детей, виз, медицинских полисов и других важных бумаг. Это поможет восстановить документы как в случае пожара или потопа, так и после квартирной кражи.

А лучше всего купить страховку на квартиру. Конечно, она может и не понадобиться, но в случае происшествия покроет все необходимые расходы.

Чтобы защититься от воров, нужно знать схемы, по которым они ищут пустующие квартиры. Об отсутствии хозяев могут говорить переполненный почтовый ящик, рекламные листовки, которые долгое время висят на дверной ручке. Некоторые мошенники подкладывают под входную дверь печенье: если спустя несколько дней оно остается целым, значит, из квартиры никто не выходил.

Обмануть воров снова поможет дружба с соседями. Можно попросить их периодически забирать почту, снимать рекламные листовки и следить за входной дверью пустующей квартиры.