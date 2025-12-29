Как грамотная планировка повышает комфорт и стоимость квартиры

При планировке квартиры необходимо учитывать баланс площадей, чтобы повысить ее комфорт и стоимость. Об этом «Газете.Ru» рассказал архитектор Павел Матвеев.

«Важно не только количество комнат, но и их соразмерность друг другу и общему метражу. Три крошечные спальни в квартире площадью 60 кв. м могут оказаться менее функциональными, чем две просторные. Огромная гостиная при миниатюрной кухне или гигантский холл, отнимающий площадь у жилых зон, — все это признаки дисбаланса», — заявил эксперт.

Архитектор отметил, что нужно находить «золотое сечение» между общественными и приватными зонами, исходя из реальных потребностей жильцов. Он также подчеркнул важность чистоты маршрутов при планировке квартиры.

«Представьте свои ежедневные перемещения по квартире: из спальни в ванную, оттуда на кухню, из прихожей в гостиную. В идеальной планировке эти маршруты представляют собой простые и короткие векторы, без лишних поворотов, узких коридоров и необходимости обходить мебель. Чем меньше «слепых» и транзитных зон, тем эффективнее используется каждый квадратный метр. Пространство ощущается более просторным и логичным», — объяснил Матвеев.

По его словам, лучше не использовать скошенные стены и острые углы, если они не несут четкой функциональной нагрузки. Эксперт заявил, что такие «дизайнерские» изыски в большинстве случаев создают больше проблем, чем преимуществ: усложняют расстановку стандартной мебели, «съедают» полезную площадь и значительно увеличивают стоимость отделочных работ. Он посоветовал ориентироваться на простые прямоугольные формы.

Матвеев обратил внимание, что грамотная планировка не только упрощает жизнь в квартире, но и делает жилье ликвидным даже через 10 лет. Со временем может понадобиться обновить отделку, заменить мебель или сантехнику, но сама структура пространства останется актуальной.