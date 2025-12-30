Как обезопасить питомца от стресса из-за шума фейерверков

Если питомец плохо переносит шум фейерверков и петард в праздники, лучшим вариантом для него станет лекарственное воздействие, а также постоянное присутствие хозяина рядом. Об этом в беседе с RT заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Лучший выход — это лекарственное воздействие. Антидепрессанты различные есть, которые можно принимать за несколько дней до начала шумных праздников. Они дают лучший эффект», — пояснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что популярная рекомендация приучать животных к звукам салютов с помощью записей не работает, поскольку питомцы легко отличают искусственные шумы от реальных.

Вместо этого он посоветовал снизить уровень воздействия: закрыть шторы, выключить свет и включить «белый шум» в специальных приложениях на телефоне или компьютере.

Особую опасность, по словам ветеринара, представляют прогулки с собаками в период активных запусков фейерверков.

«Количество потеряшек просто резко возрастает. В новогодний праздник срываются с поводка, убегают сломя голову и теряются таким образом», — сообщил Шеляков.

Если питомец всё же впал в панику, важно быть рядом и успокаивать его.

«Животные — это эмпаты. Мы приравниваем кошек, собак к трёхлетним детям по уровню интеллектуального развития... Поэтому самое главное — быть рядом. Просто не отлучайтесь, успокаивайте», — добавил ветеринар.

В качестве дополнительной меры он предложил, если есть возможность, держаться подальше от шумных мест или отмечать праздник там, где фейерверков будет меньше, например за городом.

