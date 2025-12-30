Как сохранить жизнь комнатным растениям во время новогодних каникул?

Управляющий директор цветочного магазина Георгий Сухаржевский в интервью радио Sputnik объяснил, как помочь комнатным растениям пережить отъезд хозяев в период новогодних каникул.

© Вести Подмосковья

«Есть способ, проверенный еще нашими дедушками и бабушками. Нужно взять большую емкость с водой, расставить вокруг нее цветы, в каждый горшочек из емкости опрокинуть кусочек ткани до растения. Оно будет самостоятельно вытягивать воду через ткань и питаться таким образом», - посоветовал собеседник издания.

Кроме того, перед отъездом можно помыть растение в душе. Водой напитываются не только корни, но и листья, стебель. После купания зеленый любимец достаточно долго будет оставаться в напитанном состоянии. Еще один вариант - покупка горшка с системой автополива. Благодаря этому растение может обходиться без полива до трех недель, подытожил эксперт Сухаржевский.