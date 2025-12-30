Почему не стоит запускать фейерверки в подъезде и на балконе

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru напомнил, что запуск фейерверка в подъезде, в квартире или на балконе является прямым нарушением правил противопожарного режима в РФ. За этим действием обычно следует ответственность по ст. 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Возможна и уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ). По части 1 грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до двух лет, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет. По части 2, если случился взрыв или пожар, предусмотрены принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок», - объяснил собеседник издания.

А статья 168 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в крупном размере. Возможные наказания - штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до одного года или лишение свободы на аналогичный срок.