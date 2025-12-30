Семь подарков, которые можно успеть купить сегодня и завтра

Новый год всегда подкрадывается как-то слишком быстро. Даже с самыми дисциплинированными людьми случается, что до боя курантов считанные часы а подарок еще не найден.

В такой ситуации особенно ценны вещи, которые можно купить быстро, без долгих поисков, и при этом не выглядеть так, будто вы схватили на бегу первое попавшееся. Собрали семь вариантов подарков, которые легко купить в последний момент и которые будут уместны почти в любой компании.

Свечи с характером

Ароматная свеча давно перестала быть банальным подарком, если выбрать ее осмысленно. Лучше всего работают сложные композиции с нотами драгоценного дерева, специй или хвои, которые создают атмосферу, а не просто пахнут сладко. Красивая упаковка и качественный воск делают такой подарок универсальным.

Красивая книга

Альбом по искусству, архитектуре, моде или фотографии — беспроигрышный вариант. Это не роман, который нужно вдумчиво читать, и не нон-фикшн, требующий концентрации. Такая книга может лежать на столе, открываться наугад и работать как эстетический объект, создавая настроение.

Плед или текстиль для дома

Мягкий плед, красивые наволочки или декоративное покрывало — вещи, которые почти всегда находят применение. Особенно уместны спокойные оттенки и натуральные материалы, которые легко вписываются в любой интерьер. Это подарок про заботу и уют, но лучше, конечно, учитывать вкус адресата презента.

Чай, кофе или какао в подарочном формате

Хороший чай или кофе — это внимание без вторжения в личные границы. Особенно если речь идет о необычных смесях, редких сортах или красивых банках, которые потом можно использовать в быту. Такой подарок легко купить даже в последний день и он почти всегда воспринимается с благодарностью.

Украшение для дома к празднику

Авторская елочная игрушка, подсвечник, небанальный новогодний декор или даже лаконичная гирлянда могут стать приятным символом года. Главное — избегать слишком банальных вариантов. Лучше выбрать вещь, которая будет уместна и после праздников.

Универсальный уход для тела

Крем для рук, масло для тела или гель для душа с нейтральным ароматом — хороший вариант, если выбирать качественные бренды и спокойные композиции. Это подарок, который не требует знания точного вкуса и при этом всегда используется. Упаковка здесь играет не меньшую роль, чем содержимое.

Сертификат на что-то полезное или приятое

Или полезное и приятное разом. Подарочный сертификат может быть хорошим решением, если он выбран с умом — лучше всего работают сертификаты в книжные магазины, спа, салоны красоты, на массаж или в гастрономические проекты. Такой подарок оставляет свободу выбора и не выглядит формальностью, если преподнести его с теплыми словами.