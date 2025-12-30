Богатый урожай: как новый гибрид огурцов покорил дачников

Дачники в восторге от нового гибрида огурцов — «Чудо Донбасса». Это новый сорт, но порадовал результатами даже бывалых огородников.

«Чудо Донбасса» относится к среднеспелым гибридам. От всходов до первых хрустящих огурчиков проходит около 45–50 дней. Он отлично растет как в теплице, так и под открытым небом. Гибрид проявляет устойчивость к мучнистой росе и другим болезням. Кроме того, стойко переносит легкие заморозки или засуху. отмечает канал «Твоя дача».

Кусты вырастают мощными, поэтому их лучше подвязывать. Уход стандартный: своевременный полив, подкормки и профилактические обработки от вредителей. Плодоношение у гибрида длительное и обильное, вплоть до осенних холодов. Плоды аккуратные, длиной около 10 см и весом 100–110 граммов. С одного квадратного метра можно собрать до 15–17 кг урожая. Дачники говорят, что огурцы получаются сочными, хрустящими и без горечи. Они хорошо хранятся и без проблем переносят перевозку.