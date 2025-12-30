Народные суеверия: какие подарки нельзя дарить на Новый год

Считается, что некоторые подарки, преподнесенные накануне 2026 года, могут символически «отдавать» благополучие дарителя. Речь идет о народных суевериях, а не о практических советах. Согласно этим поверьям, есть три типа подарков, которых лучше избегать до 18 января, чтобы не «отпугнуть» удачу и изобилие в новом году.

Не рекомендуется дарить предметы, где деньги, драгоценности, зеркало или ключ соседствуют с изображением символа года Красной Огненной Лошади. Также, согласно приметам, не стоит использовать для упаковки красный, радужный, желтый или фиолетовый цвета, особенно если подарок будет часто использоваться в доме. От ярких лент этих оттенков также советуют воздержаться, отмечает канал Наташи Эльберг «Деньги. Энергии».

Кроме того, нельзя дарить купюры, которые только что лежали в вашем кошельке. Если других нет, пусть они хотя бы сутки полежат отдельно. Женщинам нельзя дарить друг другу ювелирные украшения, заколки, броши или круглые зеркала. Мужчинам не стоит преподносить другим мужчинам часы, крестики, кошельки, обложки для документов или кардхолдеры.

Считается, что после 18 января эти «ограничения» потеряют свою силу. Однако стоит помнить, что это лишь старые суеверия.

