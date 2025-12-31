Ветеринар напомнил об одной из главных опасностей для животных на Новый год

Большая часть праздничных блюд и напитков — яд для питомцев.

Специи, соусы, копчёности и алкоголь вызывают у них отравление. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Михаил Шеляков.

«В подавляющем большинстве еда с человеческого стола не подходит для наших собак и кошек, за исключением, это может быть курочка, например, без соли, перца, майонеза с кетчупом. Всё-таки салаты, копчёности, деликатесы с нашей точки зрения, которые в общем-то вредны для наших животных из-за большого содержания специй, соли. Абсолютным ядом являются солёности, копчёности, острое, жирное и алкоголь. Конечно, то есть у животных просто нет ферментов, которые расщепляют алкоголь, поэтому при любом количестве алкоголь вызывает отравление».

