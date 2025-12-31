Ветеринар дал советы владельцам животных перед Новым годом

Ветеринар Анастасия Горелова объяснила владельцам животных, как обезопасить их в Новый год и последующие праздники. Советы для них она дала в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Горелова посоветовала хозяевам собак не выгуливать их в новогоднюю ночь. По ее словам, многие собаки боятся фейерверков и петард. Дома они прячутся под диван, а на улице могут испугаться и убежать.

Ветеринар порекомендовала в такое время выводить собаку только при крайней необходимости и обязательно держать ее на поводке. Кроме того, на питомца лучше надеть ошейник с номером телефона. В этом случае, если собака потеряется, нашедшие будут знать, кому звонить.

Перед Новым годом, как утверждает Горелова, собакам и вовсе можно дать успокоительное. Оно продается в ветеринарных аптеках.

Владельцев кошек ветеринар попросила не подпускать питомцев к елке. По ее словам, в новогодние праздники в ветклиники часто привозят котов, которые проглотили дождик и мишуру или погрызли гирлянды.

Также Горелова напомнила, что животным не нужно давать еду со стола.

«Не угощайте питомцев какой-нибудь селедкой под шубой, даже если очень хочется», — отметила она.

Ранее кинолог из Великобритании назвал способы успокоить домашнюю собаку в праздники, когда приходит много гостей. Он заявил, что классическая музыка, играющая в доме, быстро успокоит питомцев, которые нервничают каждый раз, когда звонит дверной звонок.