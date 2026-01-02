Способ из бабушкиного сундука: зачем насыпать гречку в обувь

Сегодня интернет буквально кишит разными советами экспертов. Не все из них работают, но попадаются и те, что действительно облегчают жизнь. Например, автор канала нашел сразу несколько необычных применений гречки, которые проверил на себе, и они сработали.

© ГлагоL

Гречка отлично впитывает влагу и устраняет запахи. Если ботинки отсырели или стали неприятно пахнуть, засыпьте в них крупу — наутро вы их не узнаете.

Гречка отлично справляется с массажем стоп. Если вы страдаете от плоскостопия, то насыпьте крупу в домашние тапочки, чтобы совместить приятное с полезным. Автор рассказал, что после таких домашних прогулок появилось ощущение легкости и расслабленности в ногах.

Также в деревнях гречку использовали для обогрева. Ее нагревали на сковороде и засыпали в валенки, чтобы ноги не мерзли в лютый холод.