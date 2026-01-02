Эксперт по этикету призвал не передаривать новогодние презенты

Эксперт по этикету призвала не передаривать новогодние презенты
Они «по закону подлости» всегда возвращаются отправителю.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Алевтина Рогова.
«Если вам дарят тот подарок, который вам не нужен или не понравился, то, пожалуйста, будьте взрослыми, найдите в себе силы приятно улыбнуться и поблагодарить. Конечно же, не передаривайте подарки. Ведь по закону подлости он возвращается к тому, кто его подарил первым».
Ранее Алевтина Рогова назвала уместные подарки для коллег на Новый год. В список вошли ёлочные игрушки, хороший кофе или чай.