Эксперт по этикету призвал не передаривать новогодние презенты

Они «по закону подлости» всегда возвращаются отправителю.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Алевтина Рогова.

«Если вам дарят тот подарок, который вам не нужен или не понравился, то, пожалуйста, будьте взрослыми, найдите в себе силы приятно улыбнуться и поблагодарить. Конечно же, не передаривайте подарки. Ведь по закону подлости он возвращается к тому, кто его подарил первым».

Ранее Алевтина Рогова назвала уместные подарки для коллег на Новый год. В список вошли ёлочные игрушки, хороший кофе или чай.