Как провести новогодние каникулы с пользой для дома?

Продолжительные зимние каникулы могут позволить заняться тем, до чего в трудовые будни руки не доходят. Например, намного больше времени уделить своим увлечениям, поправить здоровье или привести в порядок свое жилище. Рекомендации с полезными активностями предоставили изданию «Вести Подмосковья» эксперты Авито Услуг.

В эти дни предлагается выбрать для себя новое интересное направление деятельности. Это может быть попытка сделать праздничный коллаж с помощью вырезок из журналов или слепить какие-то фигурки из пластилина. Такое занятие с удовольствием поддержат ваши дети и тем более они будут рады экспериментам по приготовлению сахарных леденцов. Доступных обучений очень много, а многочисленные курсы и советы из интернета позволят освоить новые увлечения быстрее и результативнее. Творческая работа хорошо успокаивает после ежедневной рабочей гонки, а ваш дом станет уютней из-за предметов, сделанных своими руками. Времени на больших каникулах вполне хватит, чтобы затеять в доме или квартире небольшой ремонт. Это может быть замена старых смесителей, сборка ранее купленной мебели, подклейка обоев или размещение полок на стене. А можно вызвать через специализированные сайты мастеров на все руки, которые сделают необходимое сами пока вы будете придумывать сахарный леденец...

После ремонта понадобится уборка квартира. Этот вопрос решается как самостоятельно, так и с помощью сотрудников клининговой службы. Они приведут жилище в порядок, вынесут все ненужное, вымоют окна, почистят кухню и санузел. Сейчас доступен как локальный клининг, так и расширенный - с чисткой мебели и труднодоступных поверхностей.

Технический прогресс сделал доступным активное участие в улучшении своего жилья. Этим вполне актуально заняться в выходные - сначала продумать с семьей изменения, а затем вызвать специалистов, которые с помощью датчиков и сенсоров сделают ваш дом «умным». ИИ будет предупреждать о протечках, экономить электроэнергию и осуществлять безопасность квартиры.

Найдется занятие и для тех, кто категорически не хочет ничего делать или даже думать об этом. На каникулы квартиру можно превратить в СПА-салон или вызвать инструктора по йоге. Такой отдых позволит снять напряжение, привести в порядок тело и мысли. Для слабой половины наступило самое время для уходовых процедур в виде масок для лица, шилинга или патчей под глазами.

А еще каникулы - отличный повод вспомнить про свой гардероб и провести в нем долгожданную ревизию. Вы избавитесь от старых и надоевших вещей, а также найдете забытые предметы одежды, которые теперь будут кстати. Составить удачные сочетания из таких находок можно с помощью профессионального стилиста. Он подберет имидж на каждый день и подскажет, что можно приобрести еще. Сегодня такие консультации доступны и в удаленном режиме.