Простой способ, который поможет забыть о пятнах на кухонных полотенцах

Есть необычный способ, который заставит вас отказаться от обычной стирки кухонных полотенец. От грязи и запаха их можно очистить всего за 5 минут. Они выглядят как новые и приятно пахнут.

На кухне без тканевых полотенец никуда: руки вытереть, тесто накрыть или сковородку придержать. Но они моментально становятся грязными. Стирка в машинке часто не помогает: жирные пятна лишь бледнеют, но не исчезают совсем, отмечает канал «Хозяюшка».

Для этого способа нужны лишь микроволновка, целлофановый пакет, хозяйственное мыло и лимонная кислота. Сначала полотенце слегка намочите и хорошо натрите мылом, чтобы появилась густая пена. Затем отожмите воду, сложите и положите в пакет. Туда же влейте раствор из двух чайных ложек лимонной кислоты, разведенных в 50 мл воды. Пакет поместите в микроволновку на 2 минуты при мощности 450 Вт. Полотенце должно стать очень горячим.

После этого нужно дать пакету остыть около часа, за это время смесь мыла, кислоты и пара растворит даже сложные пятна. Затем полотенце достаточно просто прополоскать в воде и высушить.

Почему этот метод работает? В стиральной машине моющее средство сильно разбавляется водой, а температура может быть недостаточно высокой для застарелых пятен. В пакете же создается эффект парилки. Этот способ особенно хорош для пятен от масла, томатного соуса, кофе или ягод.

Помимо этого, есть как минимум еще семь способов отстирать кухонные полотенца, которые вы давно хотели выбросить. Например, пятна от красного вина или томатного сока поможет убрать обычная соль. А следы от фруктов и ягод прекрасно отстирывает обычный шампунь для волос.