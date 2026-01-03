Не будьте как дома: эксперт по этикету напомнила правила поведения в гостях

В XXI веке ходить друг к другу в гости стало менее популярно, чем это бывало раньше, когда наши бабушки и мамы регулярно устраивали шумные домашние посиделки. Все чаще для встречи друзей и родственников бронируются столики в ресторанах. Новогоднее время — исключение, когда хочется домашнего уюта в кругу близких людей. Но в чужом доме важно вести себя правильно, иначе можно прослыть невеждой, как Винни Пух в гостях у Кролика. Эксперт по этикету Ольга Свежакова перечислила важные аспекты поведения в гостях.

Пригласили — берем паузу на раздумья

«На приглашение необязательно отвечать сразу. Можно уточнить, до какого числа вы можете подумать. Иногда люди стесняются, боятся обидеть отказом, но если вы понимаете, что не сможете прийти, то лучше так и сказать», — отмечает эксперт.

Поверьте, принять отказ легче, чем накрыть стол на большую компанию, а половина гостей не придет. Возможно, у вас запланированы какие-то важные дела, или не хочется видеться с кем-то из гостей? В любом случае, озвученная причина должна быть уважительной.

Наряжаемся в тематике мероприятия

«Если всех попросят одеться в новогодние свитеры или в стиле диско, то стоит заранее позаботиться о наряде. Если предлагаемый формат вызывает затруднения, обсудите то заранее с хозяевами вечеринки, возможно, они предложат какое-то решение. Несоблюдение дресс-кода может обидеть не только хозяев, но и гостей мероприятия», — предупреждает Свежакова.

Не опаздываем, но и не спешим

Если вас пригласили к 18.00, а вы приехали на полчаса раньше, то не стоит сразу врываться в гости. Хозяйки знают, что последние минуты перед приходом гостей самые насыщенные — нужно успеть накрыть на стол, достать пирог из духовки и накрасить ресницы. Если отношения достаточно близкие, то гость, приехавший раньше назначенного времени, может поинтересоваться, не нужно ли помочь, «я случайно доехала быстрее, и думаю, может, вам нужна помощь?», и ни в коем случае не ждать, что вас будут развлекать. Помогать, так помогать. Возможно, стоит зайти в кафе или прогуляться, чтоб не доставлять лишних хлопот хозяевам своим ранним приходом.

За стол — только по «команде» хозяев

Понятное дело, что гости томились в ожидании застолья с изысканными закусками, нарочно не наедались дома и готовы «слона съесть». Но без приглашения садиться за стол категорически не стоит.

«Когда все гости собрались, звучит приглашение и приветственный тост, это знак всем гостям наполнить бокалы и приступить к угощениям. Если у кого-то есть индивидуальные предпочтения по еде, об этом лучше предупредить заранее. Конечно, не стоит обсуждать особенности диеты и приставать к соседям по столу с расспросами „Почему вы не едите вот это?“. Сидеть с пустой тарелкой тоже не принято. Даже если вы на очень строгой диете, положите себе что-то в тарелку», — советует эксперт по этикету.

Дамы и кавалеры — раздельно

Незамужние пары по правилам этикета не садятся вместе за столом. Будет оптимально, если мужчина и его спутница расположатся друг напротив друга. Мужья и жены могут сесть вместе. Вопреки давней русской традиции, когда дамы угощают кавалеров, накладывая им салаты и закуски, в гостях эта задача лежит на представителях сильного пола. Алкогольные напитки также должен наливать своей (и другим) женщинам мужчина, а не наоборот.

Ну и само собой, вести себя лучше более сдержанно, чем у себя дома. Даже если хозяев вы давно знаете и считаете себя почти родными. Горланить песни в караоке до пяти утра, танцевать так, чтобы у соседей снизу люстра качалась, и предлагать сбегать за новой порцией алкоголя — точно не надо. Эти вольности оставьте для личного времяпрепровождения. Иначе есть риск, что вас запомнят как очень веселого, но не слишком желанного гостя, и больше не пригласят.