Зимний рацион для собаки: на что обратить внимание

В зимний период потребности собаки изменяются, поэтому и ее рацион нуждается в корректировке. Мороз, сокращение прогулок и снижение активности напрямую сказываются на обмене веществ и уровне энергии. Грамотно составленное питание помогает собачьему организму сохранять как самочувствие, так и физическое состояние зимой, как пишут авторы канала «Российская кинологическая федерация».

Калорийность рациона необходимо подбирать с учетом активности. Если собака перестала двигаться, общее количество калорий можно немного уменьшить. Для активных, рабочих или спортивных животных, которые много времени проводят на улице, питание наоборот должно быть более основательным. Ориентироваться также надо на реальную подвижность питомца, чтобы не переборщить и не недокормить. К тому же, нужно следить, чтобы собака не набирала лишний вес.

Жиры играют особенно важную роль в зимний период — они дают энергию и помогают сохранить тепло. Включите в питание рыбий жир или жирную рыбу, смотрите на содержание этого компонента в готовых кормах.

Белок важен для сохранения мышечной массы — даже при пониженной активности он все равно должен присутствовать в рационе в достаточном количестве. Главное — это мясо, субпродукты, яйца, но важно не переусердствовать: не стоит давать собаке слишком много еды, иначе это может отбить аппетит.

Зимой собаки обычно набирают вес незаметно, поэтому рекомендуем постоянно следить за состоянием своего питомца и тщательно отмерять порции корма. Небольшой подогрев еды и воды также позволяет организму экономить энергию и способствует лучшему пищеварению.

