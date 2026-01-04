Обрезка пеларгонии: почему насечки лучше, чем ножницы

Обрезка пеларгонии традиционно выполняется в феврале, но после этой процедуры на подоконниках остаются некрасивые пеньки. Автор канала «Волжский сад» рассказывает, как заставить герань цвести без радикальной обрезки. Секрет — в насечках.

Когда мы обрезаем стебель, пробуждаются спящие почки, и к ним

транспортируются питательные вещества. Растение реагирует на стресс и начинает активно расти. Достаточно сделать несколько легких надрезов на стебле, так растение не будет обезглавленным, но боковые побеги начнут появляться из каждой пазухи, образуя густой куст.

Данный метод особенно хорош для тех видов герани, которые не переносят обрезку, например, королевскую герань. Возьмите острый нож и продезинфицируйте его, на одревесневшем стебле примерно в 5 мм над спящей почкой сделайте легкий поперечный надрез. Ваша задача — надрезать только поверхностный слой (эпидермис), не затрагивая глубокие ткани. Такие насечки можно сделать в нескольких местах по кругу стебля.

Со временем ранки заживут, а растение отправит питательные вещества в почки, оказавшиеся немного ниже разрезов. Так вы получите обильное ветвление, но не потеряете и тот зеленый куст, что уже вырос.

