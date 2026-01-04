Как украсить дом в рождественское и святочное время

Святки — особенный период в православном календаре. Святочные дни длятся с 7 по 19 января. Это время, когда христианские традиции тесно переплетаются с древними обычаями, создавая уникальную атмосферу торжества, радости и ожидания чудес. Издревле Святки воспринимались как промежуток, когда грань между мирами становится тоньше, что способствовало появлению многочисленных народных обрядов и верований. О главных традициях, запретах и значении святых дней — в материале RT.

Святочные гадания на Руси

В зависимости от источника могут встречаться разные варианты дат праздничных дней: канонически Святки длятся 11 дней — с 7 по 17 января, но часто упоминается также 13-дневный период с 7 по 19 января, от Рождества до Крещения.

Гадания — одна из самых известных, но и самых спорных святочных традиций, уходящая корнями в дохристианские времена. Церковь категорически осуждает эти практики, считая их греховным обращением к нечистой силе. Тем не менее в народной культуре, особенно среди девушек, желающих узнать судьбу, они сохранились.

Обряды проводили ночью в уединённых местах (например, в бане), предварительно снимая нательный крест и распуская волосы.

В старину полагали, что именно в так называемые страшные вечера (вторая неделя Святок) нечистая сила особенно активна и к ней можно обратиться за предсказаниями.

Самые популярные гадания были следующими.

На зеркалах. Два зеркала ставили друг напротив друга при свечах. В полночь, вглядываясь в «коридор» из отражений, призывали суженого, надеясь увидеть его лицо. Важно было сразу же прервать обряд, сказав «Чур меня!» и перекрестившись, чтобы не выпустить нечистую силу.

На воске. Расплавленный воск выливали в воду, толкуя застывшую фигуру (кольцо — к свадьбе, дом — к переезду, звезда — к удаче, крест — к болезням, животное — к врагу, полосы — к дорогам).

«За ворота башмачок...» Девушка бросала за ворота валенок или сапог. Направление носка указывало, откуда ждать жениха. Именно это гадание упомянуто в поэме Василия Жуковского «Светлана»: «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали: / За ворота башмачок, / Сняв с ноги, бросали…»

На имя. Выйдя вечером на улицу, спрашивали имя у первого встречного мужчины — считалось, что так будут звать будущего мужа.

На расчёске. Новую расчёску клали под подушку на ночь со словами: «Суженый-ряженый, приди меня расчесать». Кто приснится, тот и будет женихом.

В современном мире гадания часто воспринимаются как увлекательное развлечение и часть культурного наследия, однако важно помнить о принципиальной позиции церкви, считающей это грехом.

Праздничные святочные блюда: гусь с антоновскими яблоками, калитки, блины

Завершение рождественского поста открывало двери для обильных застолий во время Святок. Праздничный стол наших предков был богат и разнообразен, символизируя изобилие и благополучие в наступающем году.

Кутья (коливо, сочиво) была основным ритуальным блюдом Святок. Её готовили из пшеницы, ячменя или риса с добавлением фруктов, орехов, мака и мёда. Зерно символизировало новую жизнь, а остальные компоненты — сладкую и плодородную жизнь. Разные виды кутьи (бедная, богатая, водяная) подавали в кануны трёх главных святочных праздников: Рождества, Нового года и Крещения. Ей угощали гостей, крёстных родителей, бедных и даже оставляли для душ усопших предков.

Калитки (колядки, преснушки) — это небольшие пирожки, которыми одаривали колядующих. Они могли быть с самой разнообразной начинкой: ягодами, грибами, кашами, что символизировало щедрость природы.

Блины также присутствовали на святочном столе, будучи древним солнечным символом, знаменующим увеличение светового дня.

Жареный поросёнок считался главным сытным блюдом Святок, символизировал плодородие, богатство и благополучие.

Гусь с антоновскими яблоками — один из старинных рецептов, который прекрасно украсит современный святочный стол.

Как украсить дом в рождественское и святочное время

Украшение дома в рождественские и святочные дни создаёт особую атмосферу тепла, уюта и праздника. Это время, когда каждый уголок жилища может наполниться символами Рождества и Нового года.

Центральное место, безусловно, занимает ель. Её наряжают яркими игрушками, гирляндами и мерцающими огоньками, символизирующими свет и радость. Свечи — неотъемлемый атрибут праздника, создающий таинственное и тёплое освещение. Их зажигают на праздничном столе, подоконниках или в специальных подсвечниках.

Традиционные украшения включают ангелов, символизирующих весть о рождении Спасителя, и колокольчики, чей звон возвещает о радостном событии. Для создания праздничного настроения используются гирлянды — как внутри дома (на ёлке, окнах, в дверных проёмах), так и снаружи, если это частный дом, чтобы поделиться радостью с окружающими.

Вертепы — композиции, изображающие сцену Рождества Христова, — становятся душевным и глубоко символичным украшением. Также в старину пекли козули — пряники в виде животных и птиц, которыми наряжали рождественскую ёлку. Их также дарили близким.

Что делать в святочное время — от Рождества до Крещения

Святки — это время великой радости и духовного обновления, когда верующие призваны нести свет Рождества Христова в мир.

Рекомендации церкви и добрые народные обычаи.

Участие в богослужениях. Главное в праздновании — это духовное участие в церковной жизни. Посещение храма, исповедь и причастие являются основой православного празднования Святок.

Дела милосердия. Православные христиане призваны помогать ближним. В эти дни особенно важно навестить нуждающихся, больных, одиноких, делясь с ними радостью и заботой.

Гостеприимство и общение. Святки — идеальное время для встреч с родными и друзьями. Делитесь радостью, ходите в гости, дарите подарки, что, по поверьям, привлекает достаток в дом.

Колядование. Эта традиция хождения по домам с песнями-поздравлениями (колядками) допустима, если содержание песен носит христианский характер и прославляет Христа.

Чего рекомендуется избегать (церковные запреты и народные поверья).

Тяжёлая работа и уборка. По народным поверьям, на Святки не следовало заниматься тяжёлым домашним трудом (ткать, прясть, шить, вышивать, убирать, стирать), чтобы не вымести из дома счастье и достаток.

Пост и коленопреклонения. В Святки отменяется пост по средам и пятницам, не совершаются коленопреклонения в храмах. Исключение составляет Крещенский сочельник, который является днём строгого поста.

Ссоры и конфликты. На Святки крайне нежелательно ругаться с близкими, чтобы не навлечь на семью неприятности.

Займы. Не рекомендуется брать или давать деньги в долг, так как это, согласно поверьям, может привести к финансовым трудностям в течение всего года.

Гадания. Церковь категорически запрещает гадания в любое время, включая Святки, считая их тяжким грехом, проявлением язычества и обращением к бесам.

Святки — это драгоценное время для духовного роста, укрепления семейных уз и добрых дел. Проведите его с радостью и со светом, соблюдая те традиции, которые приносят мир и благодать в вашу жизнь.