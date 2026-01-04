Биолог рассказал, как продлить срок жизни новогодней елки

Соблюдение некоторых условий поможет продлить состояние ёлки в новогодние праздники, рассказал в беседе с RT биолог Михаил Воробьёв.

«Для ёлок такой же совет, как для букетов цветов. Она, естественно, должна стоять в воде или в ёмкости с влажной землёй. Естественно, подальше от батарей», — поделился он.

По словам биолога, лучше всего размещать праздничное дерево в прохладном помещении.

«По возможности с регулярным опрыскиванием хвои. В этом случае она простоит несколько дольше. И это поможет ей не осыпаться раньше срока», — отметил он.

Для тех, кого волнует вопрос осыпания ёлки, вне конкуренции будет выбор пихты Нордмана.

«У неё несколько иной механизм удерживания хвоинок — при усыхании они практически не облетают. Но и стоит данная пихта существенно дороже обычной ели», — подытожил он.

