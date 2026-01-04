Кинолог назвал породы собак, для которых опасны морозы

Кинолог Голубев назвал породы собак, для которых опасны морозы

Короткошерстным и небольшим породам собак опасно даже небольшое снижение температуры, поэтому им обязательно нужно утепляться в зависимости от погоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Зимняя одежда нужна собакам, но не всем. Это зависит от конкретной породы. Есть собаки, которые, благодаря густой шерсти, чувствуют себя зимой хорошо, и им одежда не нужна. Например, сибирские хаски, самоеды, якутские лайки – эти собаки вообще отлично переносят снег по своей природе. Другим, короткошерстным и небольшим породам, опасно даже небольшое снижение температуры. Например, той-терьерам, чихуахуа, йоркширским терьерам. Им обязательно нужно утепляться в зависимости от погоды. Причем в мороз обычной жилетки или свитера может быть мало. Понадобится теплый водонепроницаемый комбинезон, специальная обувь и даже шапочки. Но бывают породы, которым комбинезон не подойдет из-за коротких лап или других особенностей строения тела. В таком случае ничто не мешает создать многослойный образ: например, надеть на собаку свитер, а сверху – жилетку», – сказал Голубев.

Он добавил, что дополнительная защита лап спасет не только от морозов, но и от реагентов и прочих химикатов.

«Подушечки очень чувствительны у любых собак, потому до прогулки важно обрабатывать их специальным воском. Наиболее надежное решение – обувь. Но учтите, что к ней нужно приучить питомца заранее в домашних условиях. Редко кому удается ходить в ней с первого раза», – пояснил кинолог.