Может ли из-за включенной гирлянды начаться пожар

Гирлянды не рекомендуется вешать на шторы, чтобы не спровоцировать пожар в случае перегрева и воспламенения устройства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.

© Вечерняя Москва

«Любой выход гирлянды из строя может повлечь за собой возгорание, а если устройство висит возле шторы, то огонь может на нее переброситься и быстро распространиться по всей квартире. Существует достаточно примеров, когда гирлянда, висящая на шторе, воспламенялась и потом выгорала вся комната», — предостерег Виталий Бойко.

Еще бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области рекомендовал всегда следить за гирляндой и не держать ее включенной слишком долго. По словам Бойко, в инструкции к каждому такому устройству должно быть указано оптимальное время работы. В среднем светодиодные LED-гирлянды могут быть включенными до 24 часов, а гирлянды с небольшими лампочками накаливания — около четырех часов.

«Еще безопаснее использовать гирлянду на батарейках. Они гораздо реже приводят к пожарам, потому что у них меньше напряжение. Но даже за такой гирляндой нужно следить, потому что батарейки могут быть испорчены или перегреться, если держать устройство включенным слишком долго», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

А еще гирлянда, висящая на елке, может заинтересовать домашних питомцев, которые захотят поиграть с ними, и повалить на пол все дерево. Чтобы этого не произошло, специалисты Роскачества дали советы владельцам животных по выбору безопасных новогодних украшений.

Кроме того, гирлянды могут быть опасны для здоровья. Частые вспышки перегружают зрительную кору мозга. При этом наибольшую опасность представляют гирлянды, которые мерцают чаще трех раз в секунду. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, можно ли избежать опасных последствий.