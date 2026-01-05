Кинолог рассказал, какие игрушки на самом деле нужны собакам

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как выбрать правильные игрушки для собак. Он подчеркнул, что владельцам стоит забыть о выборе «милых» вещей вроде мягких игрушек, которые часто рвутся и могут навредить питомцу. Вместо этого нужно ориентироваться на четыре типа полезных аксессуаров, которые отвечают естественным потребностям животного.

© РИА Новости

Первая категория — жевательные игрушки из прочных материалов, например, из литой резины или оленьих рогов. Они помогают снять тревожность, массируют десны и чистят зубы.

Вторая группа — игрушки для преследования, такие как гладкие мячи или фрисби, которые поддерживают охотничий инстинкт.

Третий тип — предметы для перетягивания, вроде канатиков с узлами, укрепляющие хватку и тело собаки, пишет ria.ru.

Четвертая категория — развивающие «умные» игрушки, где нужно добыть спрятанное лакомство, что дает питомцу хорошую умственную нагрузку.

Главный совет эксперта — менять игрушки, чтобы собака не заскучала, и всегда следить за безопасностью во время игры.