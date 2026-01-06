Почему возвращается мода на советский хрусталь

Мода на советский хрусталь возвращается. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© ТАСС

Предметы советского быта — особый культурный феномен. Мебель или посуда, выставлявшаяся на стол в «отдельно взятой семье», обычно были точно такими же, как в домах соседей, родственников или знакомых: да взять хоть тот же сервант, за раздвижными стеклами которого, как особая ценность, хранилась хрустальная посуда. Как правило, узорные салатники и розетки, фужеры и бокалы доставали из «мини-музеев» и выставляли на стол только по праздникам. В постсоветское время сияющие хрустальными гранями шедевры быта постепенно устаревали и наконец превратились в повод для шуток над «символом отложенной жизни».

Бабушка понимала

И вдруг молодежь обратила свои взоры к «бабушкиному хрусталю» — в грядущий новогодний праздник многие украсят столы теми самыми советскими фужерами.

«Да, такая тенденция имеет место быть, — подтверждает президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. — Можно говорить о триумфальном возвращении хрустальной посуды в наш быт. В советское время производством хрусталя славились ГДР, Чехословакия и Югославия. А в СССР центром такого производства стал завод в городе Гусь-Хрустальный — по качеству советский хрусталь чуть уступал зарубежному, зато посуда, произведенная в его цехах, была практически в каждой советской семье».

А вообще родиной хрусталя считается Англия. До революции в русских дворянских усадьбах часто можно было увидеть коллекции ирландского хрусталя — принято считать, что корни рецептуры его изготовления идут именно оттуда. В России Императорский стекольный завод и завод Юсупова делали хрусталь и цветное стекло по той же технологии. Как отмечает заведующая кафедрой художественного стекла РГХПУ имени Строганова Ольга Чистякова, советская привычка держать хрусталь в застекленных сервантах связана еще с той, дворянской, манерой хранения этой посуды и определенным образом указывала на степень достатка и благополучия семьи.

«Хрусталь появился, когда в стекло стали добавлять оксид свинца. Эта добавка придает больше оптических свойств стеклу — прозрачность и преломление, — рассказывает Ольга Анатольевна. — Именно поэтому, когда смотришь на хрустальную посуду на просвет, видно, как она искрится всеми цветами радуги. Мелодичный звон посуды при постукивании по ее стенкам мы слышим тоже благодаря оксиду свинца».

Кроме того, именно это неорганическое соединение делает сырье более прочным, позволяя украшать его резьбой со сложными орнаментами.

«А чтобы изящные фужеры и другие столовые предметы были в каждом доме, запустили массовое производство прессованного хрусталя, — рассказывает Ольга Чистякова. — Отличить ручной способ огранки от конвейерного легко — при огранке предмета алмазным камушком остаются острые углы, и они дают более эффектное преломление света. Такого не добиться при применении плавиковой кислоты, используемой в массовом производстве».

Фужер на стол

Во все времена у каждого производителя был особенный продукт, так называемая визитная карточка.

«Например, узнаваемым стал комплект со штофчиком и рюмками Дятьковского хрустального завода "Иван Калита" с гнутыми формами, — рассказывает Ольга Чистякова. — В советское время нередко на производстве хрусталя работали несколько поколений художников, произведения которых стали нашим наследием. Среди таких мастеров можно назвать Адольфа Кириллова, Владимира Касаткина, Фидаиля Ибрагимова».

Помимо фужеров, сегодня очень ценятся бокалы из цветного хрусталя производства чехословацких заводов.

«Там применялась и двухслойная технология: внутри фужера — прозрачный слой, а снаружи — бордовый, синий, зеленый. Невероятно красиво! — говорит президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов. — Такая посуда производилась в Богемии (историческая область в Центральной Европе, занимающая западную часть современной Чешской Республики. — «ВМ»)».

Самыми востребованными в советское время были хрустальные бокалы под шампанское. Изящные, вытянутые, и чем сложнее узор, тем дороже стоил бокал.

«Именно на них так вырос спрос в последнее время. Правильно будет упомянуть об общей тенденции мирового рынка, где винтажные вещи удерживают свои позиции вот уже много лет, так что молодое поколение, можно сказать, чутко прислушивается к веяниям времени и вливается в уже существующий тренд», — подытоживает Валерий Архипов.

Хрупкая красота

Прежде чем мыть хрусталь в посудомоечной машине, убедитесь, что она оснащена режимами для хрупкой посуды. Кстати, некоторые модели имеют специальные функции для мойки хрусталя;

Для особого блеска специалисты рекомендуют ополоснуть хрустальный фужер или вазу раствором соли или уксуса и сразу протереть вещь мягкой тряпкой — подойдет лен или фланель.

Так наливай!

Бокалу той или иной формы соответствует определенный напиток. Помните об этом, сервируя новогодний стол.

Для шампанского

Шале — форма позволяет пузырькам выветриваться быстрее, а аромат напитка распределяется более равномерно;

— форма позволяет пузырькам выветриваться быстрее, а аромат напитка распределяется более равномерно; Флют — позволяет задержать пузырьки в напитке, придавая шампанскому «игривый» характер и не давая ему выдохнуться раньше времени;

— позволяет задержать пузырьки в напитке, придавая шампанскому «игривый» характер и не давая ему выдохнуться раньше времени; Трампет — дольше сохраняет температуру напитка, а также позволяет делать равномерные глотки, постепенно раскрывая вкус напитка.

Для вина

Для красных вин подходит бокал округлой формы с тонкими стенками, нижняя часть которого помогает точнее оценить структуру напитка;

подходит бокал округлой формы с тонкими стенками, нижняя часть которого помогает точнее оценить структуру напитка; Для белых вин используются бокалы меньшего объема. Благодаря этому вино не так быстро нагревается от тепла рук, а характерные для белых сортов фруктовые и цветочные ароматы хорошо раскрываются.

Для коньяка

Снифтер — невысокий сосуд с широким основанием на низкой ножке, похож на винные фужеры.

Также «ВМ» узнала у эксперта, как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра. По мнению специалиста, чтобы антикварная вещь смотрелась органично, она должна не пылиться за стеклом, а «вступать в диалог» с пространством и деталями вашего дома.