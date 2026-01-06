Ветеринар объяснил, насколько опасен лишний вес для питомцев

Питомцы москвичей стали чаще страдать от лишнего веса. За последние 10 лет наблюдается выраженная тенденция к росту заболеваемости ожирением у собак и кошек, а также у грызунов, птиц и других видов. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача Михаила Шелякова о последствиях ожирения для здоровья домашних питомцев.

Чем опасен лишний вес для домашних животных

По его словам, у лишнего веса есть только минусы. Он негативно влияет на многие органы и системы организма животного.

«Это нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, потому что животное не может сделать полноценный вдох воздуха при ожирении. Также из-за этого развиваются ортопедические и эндокринные проблемы. Висцеральный жир действует как большая железа внутренней секреции и провоцирует гормональные нарушения и сахарный диабет», — перечислил Шеляков.

Также ветеринар рассказал, что ожирение у животных может быть причиной:

нарушения обмена веществ;

развития мочекаменной и желчнокаменной болезней.

«При этом лишний вес не может быть основной причиной развития онкологических заболеваний у питомцев, однако он способствует ослаблению защитных функций организма, что может уже запустить механизм образования раковых клеток и их деления», — предупредил Шеляков.

Как понять, что у питомца лишний вес

По мнению специалиста, лишний вес у животного можно легко определить визуально.

«Наличие лишнего веса у животного можно определить по индексу массы тела. Помимо этого, хозяин должен четко видеть, где заканчивается грудная клетка у его любимца и начинается брюшная полость. Если у этой пушистой колбаски не видно, где заканчиваются ребра, то это сигнализирует о лишнем весе», — объяснил собеседник «ВМ».

Что делать, если у питомца лишний вес

При наличии лишнего веса у домашнего животного в первую очередь нужно пройти обследование у ветеринара и установить его причину. Это может быть скрытое заболевание, неправильное питание и недостаток физической активности.

«Если у животного есть скрытое заболевание, которое является причиной лишнего веса, диета не поможет. Организм перейдет на экономный режим, но вес никуда не уйдет. В случае если у питомца нет проблем со здоровьем, то нужно уменьшить приток энергии, то есть меньше кормить его и увеличить двигательную активность. Важно, чтобы борьба с лишним весом была под контролем ветеринарного врача», — заключил собеседник «ВМ».

