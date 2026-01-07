Почему не стоит украшать подъезд без согласия соседей

Украшение подъезда, балконов и окон с внешней стороны дома может быть чревато штрафами в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил юрист, эксперт в сфере жилищного права Александр Ушаков.

Вы можете украшать окна, двери и коридоры внутри своей квартиры, как хотите. Но вот если вы решите украсить подъезд, даже просто повесить еловую ветку с внешней стороны входной двери, то это уже будет вмешательством в общедомовую территорию. Такие изменения обязательно нужно согласовывать не только с соседями по этажу, но и со всеми остальными жильцами дома на собрании собственников. Вы, конечно, можете попытаться обойтись без этого, но если ваши украшения заметит какой-нибудь особенно противный сосед, то он может пожаловаться на вас в местную администрацию. И тогда вас могут оштрафовать за нарушение правил содержания домов или самоуправство, — объяснил он.

Однако, по словам эксперта, такие штрафы выписывают нечасто. Ведь, чтобы это сделать, управляющая организация дома должна собрать совет собственников, обсудить на нем вопрос о правомерности украшения подъезда, затем обратиться в городскую администрацию. И уже тогда в отношении нарушителя будут составлять административный протокол.

Поэтому обычно подобные споры заканчиваются предупреждениями и просто просьбами снять украшения. Другое дело, если ваши украшения будут нарушать требования пожарной безопасности, тогда разговор будет совсем другим. Если вы, например, вывесите гирлянду в коридоре или на внешней стороне окна. Управляющей организации достаточно будет обратиться в пожарное подразделение или МЧС, и они уже выпишут штраф, то есть сделать это будет гораздо проще. Для обычных граждан размер штрафа составляет от пяти до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей, — подчеркнул Ушаков.

