От тилландсии до литопсов: какие необычные растения сейчас в моде

Раньше домашнее садоводство было делом незатейливым: отщипнул у соседки отросток, воткнул в землю из палисадника — и пусть себе растет на окне в майонезной банке. Сейчас все иначе. Обычные фикусы кажутся скучными, а цветочные горшки превратились в арену для настоящих ботанических экспериментов, как отмечает автор канала «Антон — цветочник».

Если видите растение без горшка, которое просто висит на коряге — это тилландсия. Их называют «феями воздуха». Корни им не нужны, они едят буквально из воздуха через листья. Главное — не забывать их купать, иначе «фея» превратится в сухой гербарий. Кстати, вместо обычного лука теперь модно держать альбуку спиральную. Выглядит как чей-то неудачный поход к парикмахеру: листья закручены в тугие пружины. Причем тут есть фишка — если света мало, спирали распрямляются и растение превращается в обычную траву. Хотите кудряшки — жарьте ее на солнце.

Для тех, кто любит основательность, есть цикас. Это вообще привет из эры динозавров. Растет он мучительно медленно, выдавая по паре листьев в год, и страшно капризничает, если его задвинуть в темный угол. Литопсы — идеальный вариант для тех, кто вечно забывает про полив. Выглядят как расколотая галька: сидят себе месяцами в камнях, а потом из середины вылезает яркий цветок. Поливать их чаще раза в месяц — верный способ отправить «камушки» на тот свет.

Мимоза стыдливая — фаворит для тех, у кого остались детские порывы потыкать в растения пальцем. Трогаешь лист — он складывается, но тут важно не переборщить: если постоянно ее «пугать», бедняга просто истощится и погибнет от стресса.