Пять «дедовских» методов для хорошего урожая

Запах бабушкиного огорода — один из самых родных из детства. Каким-то чудесным образом овощи на нем всегда оказывались самыми вкусными и ароматными без грамма химии. Автор канала «Волжский сад» рассказывает о пяти удивительных хитростях для земли.

© ГлагоL

Дрожжевая «бражка» для почвы. Растворите в воде сахар и дрожжи и полейте этим раствором землю за две недели до посадок. Это разбудит земные бактерии и оживит усталую почву.

Луковая шелуха — трехкомпонентный защитник. Настой из луковой шелухи — это фитонциды, которые убивают грибок, антиоксиданты, которые делают ваши растения устойчивыми к неблагоприятным внешним факторам, и микроэлементы, которые находятся в легкоусвояемой форме.

«Баня» для семян в термосе. Семена моркови и укропа замочите в термосе с горячей водой 52-53 °с ровно на 20 минут. Это избавляет от инфекции, которая находится на поверхности зародыша.

Окуривание сада дымом. Ранней весной разожгите дымовушку из сырых гнилушек и опавших листьев так, чтобы дым окутывал сад во время заморозков. Это защитит от внезапных перепадов температур, а гарь проведет естественную дезинфекцию.

Яичная скорлупа на уксусе. Измельченную в порошок скорлупу от яиц настаивайте на столовом уксусе, чтобы превратить кальций в удобное для усвоения удобрение. Отлично подходит для перцев и томатов.