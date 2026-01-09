Какие цветы выбрать в феврале: зимние идеи для букетов

В феврале вопрос с букетами встает особенно остро: впереди сразу несколько поводов, когда цветы нужны здесь и сейчас. В это время логично отталкиваться от сезона и собирать зимние композиции, которые не будут спорить с интерьером, а мягко в него впишутся. Тем более что букет чаще всего стоит дома и становится частью обстановки, как отмечает автор канала we love PUSHE.

Самый очевидный вариант — белые розы. Для зимы подходят только чистые, холодные оттенки без желтизны и зеленцы. Именно они перекликаются с зимним пейзажем и выглядят аккуратно. Вместо классических длинных стеблей лучше выбирать кустовые розы: аромат остается тем же, а композиция смотрится спокойнее и современнее.

Уже несколько лет подряд в зимних букетах уверенно держится эвкалипт. Его любят за фактуру, оттенок и универсальность. Особенно выигрышно смотрятся сушеные ветки — такой букет не требует ухода и может радовать столько, сколько захочется. К тому же он легко превращается в полноценную композицию из сухоцветов.

Хлопок с его белыми, будто припорошенными снегом соцветиями давно стал любимцем флористов. Он одинаково хорошо смотрится и в ресторанах, и в скандинавских, и в классических интерьерах. В зимнем букете хлопок может быть как спокойным фоном, так и главным акцентом, особенно в сочетании с эвкалиптом.

Зимой невозможно обойтись без хвои. Ель, сосна, можжевельник или лиственница добавляют глубины, цвета и аромата. Такие ветки хорошо сочетаются с белыми и красными цветами и органично вписываются в минималистичные интерьеры.

Даже тюльпаны, несмотря на весеннюю ассоциацию, уместны зимой. Их лаконичные бутоны и белая палитра в окружении зелени выглядят как намек на скорое потепление и делают букет легким и стильным.

Также «ГлагоL» рассказывал о забытых цветах, например, гвоздиках, георгинах и хризантемах, которые отлично подойдут для авторских композиций. Если же вы любите самостоятельно выращивать цветы, помните, что в январе особого ухода требуют лаванда, герберы и горечавки.