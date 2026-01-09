Почему в доме всегда пыльно: неожиданная причина

Кажется, что если в доме постоянно пыльно, значит, плохо убираются. Не теми средствами, не так часто, не слишком тщательно. Но знакомое чувство, когда убрался вечером, а утром снова серый налет на столах, технике и подоконниках, говорит о другом. Проблема чаще всего не в чистоплотности, а в самом доме, как уверяет «Мастер Сергеич».

© ГлагоL

В половине случаев «вечная» пыль имеет строительное происхождение. Она не прилетает с улицы и не осыпается с потолка — она постоянно производится внутри. Источник почти всегда один и тот же: щели, стыки и пустоты. Там, где кажется «и так сойдет», на самом деле работает микровытяжка. Любой перепад давления — открыли дверь, включили вытяжку, появился сквозняк — и из конструкций вытягивается мелкая строительная пыль.

Особенно это заметно в квартирах после быстрого ремонта. Обои наклеены, шпаклевка есть, а герметичности нет. Под потолком пустоты, в коробах остался мусор, за плинтусами открытые щели. Все это годами «дышит» в помещение. Такую пыль невозможно убрать пылесосом: она появляется снова и снова, потому что источник никуда не делся.

Окна и вентиляцию часто обвиняют зря. Если бы проблема была только в них, пыль скапливалась бы локально. Когда налет равномерный по всей квартире, это почти всегда внутреннее происхождение.

Реально помогает не бесконечная уборка, а устранение источника: герметизация стыков потолок-стена, плинтусы с уплотнением, заделка пустот в откосах, уборка строительного мусора из коробов. После этого пыль не исчезает совсем, но ее становится в разы меньше, и уборка наконец начинает работать.

Если в доме слишком много «пылесборников» вроде старых сувениров или сломанных игрушек, убираться можно бесконечно. Лучше один раз выкинуть лишнее, включая просрочку в аптечке, и дышать станет легче, как отмечал «ГлагоL». А для самой уборки не обязательно скупать всю химию мира — иногда простые дедовские способы вроде уксуса для стекол или соды справляются не хуже дорогих средств.