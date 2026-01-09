Кинолог рассказал, как помочь собаке восстановиться после праздников

Как помочь четвероногому другу пережить постновогодний стресс? Кинолог Владимир Голубев поделился советами, как вернуть питомцу к нормальной жизни после праздничной суеты.

По словам эксперта, для собак Новый год – это не повод для веселья, а настоящий стресс-тест. Громкие фейерверки, толпы незнакомцев в доме – все это выбивает животное из колеи и может спровоцировать нежелательное поведение.

Главная задача хозяина – восстановить привычный распорядок дня собаки. Кормление, прогулки – все должно происходить по графику. Особое внимание стоит уделить питанию: никаких перекусов со стола! Важно помнить, что собаке необходимо личное пространство, где она сможет отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, пишет «Радио 1».

Не стоит забывать и о физической активности. Прогулки и игры помогут питомцу «выпустить пар». Кроме того, важно контролировать свое собственное состояние, ведь собаки отлично считывают эмоции хозяина. Разговаривайте с питомцем спокойно, оградите его от излишнего внимания гостей и предоставьте ему возможность просто побыть рядом с вами, пока вы читаете книгу или смотрите фильм. Восстановление может занять от нескольких дней до недели, поэтому запаситесь терпением и пониманием. Главное – вернуть собаке ощущение стабильности и безопасности.