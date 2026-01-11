Эксперты рассказали, что в квартире может навредить вашему здоровью

Сушка вещей вредит не только ткани и самому радиатору, но также нарушает микроклимат в квартире и, следовательно, влияет на здоровье. Об этом говорится в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

© Российская Газета

Так, синтетические ткани на горячей поверхности расплавляются и утрачивают презентабельный вид, а хлопок и шерсть теряют мягкость и могут давать усадку.

«Вне зависимости от ткани правило одно: чем чаще вы кладете любимую вещь на радиатор, тем быстрее она изнашивается», — предупредили эксперты.

При этом на влажных вещах остаются остатки моющих средств, которые при нагревании испаряются и оседают в воздухе, что вызывает головные боли и ведет к нарушению сна и усталости.

Кроме того, закрытый одеждой радиатор поглощает тепло, из-за чего комната хуже прогревается. Также влага вызывает коррозию металла — это ведет к поломке батареи.

«А если рядом с радиатором розетка, есть риск короткого замыкания. По этой же причине нельзя сушить вещи на электрическом обогревателе», — говорится в сообщении.

Лучше развешивать мокрое белье на балконе или в хорошо проветриваемой комнате, посоветовали эксперты. Еще можно использовать сушильную машину или шкаф.