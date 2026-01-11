Кинолог рассказал о главных тратах на содержание собаки

Траты на содержание собаки нужно просчитывать на год вперед и копить "подушку безопасности". Об этом заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

© Российская Газета

«Вывести среднюю стоимость содержания питомца практически невозможно. Понятно, что траты на небольшую собаку чаще всего меньше, просто потому что ей нужны меньшие порции еды. Планируя завести собаку, всегда стоит учитывать эти моменты и продумывать, во сколько примерно обойдется содержание той или иной породы и на чем сэкономить не получится», — цитирует Голубева РИА Новости.

Как считает специалист, статьи расходов правильно разбивать на несколько категорий. В числе первых — те, которые исключить нельзя. Это питание (на него траты будут самыми большими), а также ветеринар с вакцинацией и профилактическим осмотром ежегодно. Если собака чем-то болеет, понадобятся деньги и на лекарства.

К первой категории трат относится и стрижка, а также шампунь, пенка для мытья лап и зубная паста.

Ко второй периодической категории Голубев отнес одежду и амуницию. Обязательна и защита для лап зимой — ботинки или специальный воск. Сюда же относятся игрушки.

«Непредвиденные расходы могут случиться в любой момент. Никто не застрахован от несчастного случая: собаке может понадобиться экстренный визит к ветеринару, госпитализация, сложная операция. Стоимость таких услуг может начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и больше. Именно к такой сумме и должен стремиться ваш резервный фонд», — добавил эксперт.

По его мнению, неплохо было бы купить страховку для собаки, особенно если она страдает больна какой-то хронической болезнью или участвует в выставках.