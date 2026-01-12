Россиянам объяснили, как правильно утилизировать ёлку

Для начала необходимо снять с ёлки все новогодние игрушки, гирлянды и мишуру. Перед тем как приступить к этому процессу, следует постелить вокруг клеёнку или простыню, чтобы иголки падали не на пол, это значительно облегчит дальнейшую уборку, посоветовали в беседе с RT эксперты «Авито Услуг».

«Если у вас есть опыт работы с пилой или ножовкой, дерево можно аккуратно распилить и сложить в пакеты для дальнейшей переработки. Чем меньше объём, тем вам будет легче её выносить», — пояснили специалисты.

Они напомнили, что во многих российских городах после новогодних праздников запускают специальные акции по сбору ёлок.

«Деревья измельчают в щепу или опилки, которые затем используют для нужд городского хозяйства (отсыпка дорожек в парке, в качестве мульчи для защиты корней растений) или же передают в зоопарки и приюты для животных. Важно помнить: если ёлка была украшена искусственным снегом, аэрозольным «инеем» или блестящими красками, переработать её нельзя — химия попадёт в почву. В таком случае дерево придётся выбросить как крупногабаритный отход, оставив у контейнерной площадки», — подчеркнули аналитики.

Тем, у кого есть свой сад, эксперты посоветовали самостоятельно измельчить дерево и также использовать его в качестве материала для защиты почвы.

«Ветки же можно использовать для того, чтобы укрыть на зиму розы, многолетние цветы и другие растения. Они будут служить дополнительной защитой от мороза и грызунов», — разъяснили в компании.

Как добавили в сервисе, перед выносом стоит надеть на дерево большой мешок для мусора (с дыркой для макушки) или старую простыню.

«Аккуратно завяжите у основания ствола. Это предотвратит «иглопад» при транспортировке», — объяснили специалисты.

Отмечается, что убирать иголки придётся в несколько этапов.

«Сначала крупные иголки нужно собрать веником или резиновой щёткой в одном направлении — так снижается статическое электричество и исключается разлёт. Затем в ход идёт пылесос. Но с хвойными остатками пылесосы справляются по-разному: пылесосы с циклонными контейнерами (без мешка) обычно лучше собирают иглы, их проще чистить и они не теряют мощность из-за забившихся в мешок иголок. Если ковры плотные, а иголки глубоко вошли в ворс, поможет насадка с турбощёткой: она физически выбивает иглы на поверхность, после чего их легко втянуть», — порекомендовали аналитики.

Также они предложили надеть латексную перчатку, слегка смочить ладонь водой и провести рукой по поверхности ковра или полу.

«Иголки будут скатываться в аккуратные комочки. Этот способ также подойдёт для уборки иголок с мебели», — добавили в организации.

Финальный штрих — влажная уборка, объяснили специалисты.

«Она собирает хвойную пыль, которую сложно заметить, но легко почувствовать руками. К тому же в смоле много эфирных масел, которые, вступая в реакцию с сухой пылью, оставляют липкие следы. Влажная уборка решает это за один проход. Важно: не выбрасывайте иголки в унитаз — иголки не растворяются в воде и если их много, то они могут быстро привести к засору канализации», — заключили собеседники RT.

Ранее специалист объяснил, что добавить в воду для лучшего сохранения новогодней ели.