Волшебный полив: простой способ заставить любые цветы расти и цвести

За годы ухода за цветами можно усвоить одну простую истину: иногда им мало обычного полива и удобрений. Бывает, и азалия чахнет, и герань стоит бледная, а что им нужно — непонятно. Можно перепробовать кучу средств, но есть один секрет, который буквально оживляет растения. И стоит он копейки.

Часто проблема даже не в болезни, а в том, что цветок просто «спит». Ему не хватает сил, чтобы взять из почвы питание, корни работают вполсилы. Стандартные подкормки тут могут не сработать. Нужен своеобразный «энергетик», который разбудит растение, отмечает канал «На даче у деда Егора».

И таким средством оказались обычные пекарские дрожжи. Да, те самые, что лежат у каждой хозяйки. Они содержат аминокислоты и цитокинины — гормоны, которые заставляют клетки корней делиться быстрее. Но есть один важный нюанс: дрожжи «съедают» калий из земли. Поэтому вместе с такой подкормкой обязательно внесите немного древесной золы или калийного удобрения.

Попробуйте испытать это на капризной азалии, которая уже сбросила бутоны. Через неделю после полива дрожжевым раствором она оживет, а еще через две — зацветет так пышно, как никогда. Кстати, азалия любит кислую почву. Дрожжевой раствор может немного менять кислотность, поэтому в раствор стоит добавить каплю лимонной кислоты, чтобы не нарушить pH-баланс. После такой подкормки и ваша герань, которая еле держалась, пойдет в рост и наберет цвет.

Готовится все просто: на литр теплой воды нужно 10 граммов сухих дрожжей (или 50 граммов свежих) и чайная ложка сахара. Дайте смеси постоять пару часов, затем разведите чистой водой в пропорции 1:5. Этим раствором поливайте цветы под корень раз в месяц в период роста. Готовьте такую подкормку небольшими дозами, ее нельзя хранить, использовать нужно сразу весь.

Это не химия, а натуральная подкормка, которая мягко стимулирует растение изнутри. Попробуйте и вы убедитесь: ваши зеленые питомцы ответят вам буйным ростом и ярким цветением.

