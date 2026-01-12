Стало известно, почему сушка одежды на обогревателе может быть опасна
Сушка одежды на обогревателе может привести к пожару. Риск есть вне зависимости от того, высохла ли ткань или она все еще мокрая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.
Не нужно сушить одежду на электрообогревателях. Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться, — объяснил Виталий Бойко.
Также бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области посоветовал не ставить обогреватели возле легковоспламеняющихся предметов, особенно рядом с занавесками.
Как и в случае с одеждой, обогреватель может перегреть штору. Либо если прибор выйдет из строя и внезапно воспламенится, то огонь быстро перекинется на занавески и распространится по всей комнате, — предостерег Бойко.
Также опасность может представлять тепловая пушка, которую часто используют вместо обогревателя. В ноябре 2024 года москвичка получила ожог из-за такого устройства, отказалась от лечения и скончалась менее чем через месяц.