Почему сушка одежды на обогревателе может быть опасна

Сушка одежды на обогревателе может привести к пожару. Риск есть вне зависимости от того, высохла ли ткань или она все еще мокрая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко.

© Вечерняя Москва

Не нужно сушить одежду на электрообогревателях. Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться, — объяснил Виталий Бойко.

Также бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области посоветовал не ставить обогреватели возле легковоспламеняющихся предметов, особенно рядом с занавесками.

Как и в случае с одеждой, обогреватель может перегреть штору. Либо если прибор выйдет из строя и внезапно воспламенится, то огонь быстро перекинется на занавески и распространится по всей комнате, — предостерег Бойко.

Также опасность может представлять тепловая пушка, которую часто используют вместо обогревателя. В ноябре 2024 года москвичка получила ожог из-за такого устройства, отказалась от лечения и скончалась менее чем через месяц.