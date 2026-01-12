Дачный сезон начинается зимой: какие культуры посеять уже в январе

Для многих январь — это только елки и каникулы, но у тех, кто дружит с землей, дела уже начинаются. Опытным садоводам и огородникам хорошо известно: настоящий дачный сезон стартует не весной, а в разгар зимы. Именно сейчас, когда за окном снег, на теплом подоконнике, застекленной лоджии или в отапливаемой теплице можно начинать выращивать культуры с долгим сроком вегетации. Это позволит получить крепкую, развитую рассаду к моменту высадки в грунт.

Итак, что же можно посеять в январе? Выбор довольно широк — это не только овощи, но и ягоды, зелень, а также множество цветов, отмечает Светлана Айрисман в своем блоге.

Среди овощных культур для раннего урожая подходят баклажаны: посеянные в январе, они к маю превратятся в сильные и здоровые кустики. То же самое касается томатов — при зимнем посеве они могут подойти к пересадке в теплицу уже с бутонами и цветами. Перец тоже часто сеют рано, особенно поздние сорта, ведь его семена прорастают не спеша. Для получения суперраннего картофеля его семена (не клубни!) тоже сеют в январе. Этот способ особенно актуален для северо-западных регионов и Средней полосы. Можно вырастить через рассаду и репчатый лук, особенно сладкие сорта вроде «Халцедона» или «Глобо», чтобы получить крупные, крепкие головки.

Из ягод в начале зимы сажают землянику и клубнику. Если посеять их сейчас, то к весне у вас будут отличные саженцы. Семенам для прорастания нужна теплота (около +25°C), а вот первые росточки потом лучше держать в прохладе — на том же подоконнике. Семена у этих культур мелкие, и для удобства их часто сеют по тонкому слою снега: тая, он утянет семена на нужную, небольшую глубину.

Не забываем и о свежей зелени для стола прямо дома. Зеленый лук выгоняют из луковиц, которые лишь слегка вдавливают во влажную землю. Поливают раз-два в неделю, а при высоте пера в 5 см уже можно подкормить. Листовой салат сеют в бороздки в слой грунта около 10 см, накрывают пленкой до всходов, а потом поливают регулярно. Срезать его можно уже через месяц. Укроп и петрушка всходят долго, их после появления ростков прореживают, подкармливают, а к столу зелень будет готова недель через шесть. Руккола — капризная, но эффектная гостья. Помните: в январе ей критически важен свет, иначе вместо пышных кустиков вы получите тонкие ниточки. Если окна выходят на север, без фитолампы не обойтись. Земля должна быть от 10 см, не забывайте про дренаж, иначе корни не загниют. Срезают ее, когда кустики подрастут до 6-7 см.

Цветы сеют в январе, чтобы ускорить их цветение. Некоторые многолетники и так зацветают лишь на второй год, но при раннем посеве есть шанс увидеть красоту уже в первом сезоне. В этом списке петуния, которую удобно сеять сразу в торфяные таблетки. Бегония и гелиотроп — для них нужен рыхлый грунт и мини-парник под пленкой. Турецкая гвоздика развивается небыстро, поэтому ее тоже сажают рано. Эхинацея при зимнем посеве может порадовать цветением в тот же год. Лаванде перед посадкой нужна стратификация, поэтому начинать заниматься ее семенами нужно как раз в январе. И конечно, некоторые луковичные, например, тюльпаны к 8 марта, высаживают в горшки уже в первый месяц зимы, а отцветшие луковицы потом можно пересадить в сад.

Январь прекрасно подходит для высаживания двухлетников. После рассады они могут зацвести уже в первый год. Необходима стратификация (обработка холодом). Например, дельфиниум, засеянный зимой, зацветет уже к концу лета. Его семена присыпают землей в 5 мм и проращивают при +15°C, писал «ГлагоL».